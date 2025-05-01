Вышел русский трейлер мультфильма «100% тигр»

В российском прокате 29 мая выйдет мультфильм "100% тигр". Это первый австралийский анимационный полнометражный фильм, созданный коренной женщиной-режиссером, Шанталь Мюррей.

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Тео - молодой тасманский тигр, которого считают последним представителем своего вида. Он вырос в семье кенгуру-рестлеров, которая нашла его еще младенцем с необычным камнем на шее. С возрастом Тео все чаще стал задаваться вопросом, кто же он и где его родные родители. Однажды Тео начинают мучать странные видения о родной земле, которая нуждается в спасении. В компании друзей он отправляется в путешествие по Австралии - через горы, пустыни и джунгли - чтобы во всем разобраться.

Ранее фильм был представлен на кинофестивалях в Брисбене и Перте и получил там высокую оценку за культурное богатство и приключенческий дух.