Опубликован трейлер сериала «Лучшая сестра»

Первый трейлер сериала «Лучшая сестра» (The Better Sister) обнародовал 30 апреля 2025 года видеосервис Amazon Prime Video. Главные роли в 8-серийном триллере исполнили Джессика Бил и Элизабет Бэнкс, а также снялись Кори Столл, Максвелл Эйси Донован, Глория Рубин, Ким Диккенс, Лоррейн Туссен, Майкл Харни, Фред Уэллер, Бобби Надери и др.

© кадр из сериала «Лучшая сестра»

- Хлоя (Бил), высокопоставленный медиаменеджер, живет идеальной жизнью со своим красивым мужем-адвокатом Адамом (Столл) и сыном-подростком Итаном (Донован) рядом с ней, в то время как ее отчужденная сестра Ники (Элизабет Бэнкс) изо всех сил пытается свести концы с концами и бороться с зависимостями, - сообщается в синопсисе. - Когда Адама жестоко убивают, фигура главного подозреваемого шокирует всю семью, воссоединяя двух сестер, поскольку они пытаются распутать сложную семейную историю, чтобы узнать правду о его смерти.

Премьера «Лучшей сестры» состоится на Prime Video 29 мая.