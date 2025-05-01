Приквел «Голодных игр» может стать самым дорогим во франшизе

Приквел «Голодных игр» может стать самым дорогостоящим во франшизе

© кадр из фильма «Голодные игры»

Новая часть проекта «Голодные игры» получить подзаголовок «Рассвет жатвы». Картина может стать самой дорогой в истории франшизы. По данным Deadline, производство картины составит более 150 миллионов долларов. С учетом маркетинговых нюансов, расходы на проект составят 200 миллионов долларов.

Для сравнения на прошлую часть картины «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» было потрачено всего 100 миллионов долларов. На съёмочный процесс «Голодных игр: Сойки-Пересмешницы 2» ушло 160 миллионов долларов.

Сюжетная линия проекта расскажет о приключениях Хейтмитча Абернатти, наставника Китнисс Эвердин, который в своё время также участвовал в «Голодных играх». Главную роль в проекте сыграет набирающий популярность актер Джозеф Зада.