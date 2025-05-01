Приквел «Голодных игр» может стать самым дорогим во франшизе

Приквел «Голодных игр» может стать самым дорогостоящим во франшизе
Приквел «Голодных игр» может стать самым дорогостоящим во франшизе
Новая часть проекта «Голодные игры» получить подзаголовок «Рассвет жатвы». Картина может стать самой дорогой в истории франшизы. По данным Deadline, производство картины составит более 150 миллионов долларов. С учетом маркетинговых нюансов, расходы на проект составят 200 миллионов долларов.
Для сравнения на прошлую часть картины «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» было потрачено всего 100 миллионов долларов. На съёмочный процесс «Голодных игр: Сойки-Пересмешницы 2» ушло 160 миллионов долларов.
Сюжетная линия проекта расскажет о приключениях Хейтмитча Абернатти, наставника Китнисс Эвердин, который в своё время также участвовал в «Голодных играх». Главную роль в проекте сыграет набирающий популярность актер Джозеф Зада.