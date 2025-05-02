Писатель рассказал историю стихотворения из фильма «Служебный роман»

Писатель, проводник по Москве, автор и ведущий документального телепроекта «Место гения» на канале «Поехали» Игорь Оболенский в своем Telegram-канале раскрыл историю стихотворения из фильма «Служебный роман», прочитанного Светланой Немоляевой.

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Чтобы найти стихотворение «О, мой застенчивый герой», прочитанное ее героиней в «Служебном романе», зрительницы скупали собрания сочинений Ахмадулиной. Но оно было написано в стол за 17 лет до выхода картины, рассказал Оболенский.

По его словам, Рязанов принес на студию листочки, исписанные Ахмадулиной, и протянул их Немоляевой:

«Это стихотворение ты должна прочитать за кадром».

Светлана Владимировна прочитала с одного дубля, хотя звукорежиссер остался недоволен:

«Я не могу так работать, актриса хрипит».

Актриса действительно хрипела. Играя накануне спектакль, где по роли требовалось плакать и кричать, она сорвала голос.

«Ты что, не понимаешь, это же то, что нужно!» — закричал Рязанов.

В письмах, которые после премьеры приходили Немоляевой мешками, содержалась одна просьба:

«Пришлите текст!».

Актриса прилежно выводила от руки: «О, мой застенчивый герой, ты ловко избежал позора…» до тех пор, пока стихотворение не попало в сборник Ахмадулиной «Озноб»...

Ранее стало известно, что российской актрисе, народной артистке РСФСР Светлане Немоляевой стало плохо во время съемок ремейка «Буратино».