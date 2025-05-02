Режиссер раскритиковал засилье ремейков

Снимать ремейки российских фильмов также бессмысленно, как переписывать произведения великих классиков. По мнению режиссера и кинодраматурга Владимира Грамматикова, состоявшиеся произведения нужно оставить нетронутыми.

"Почему мы не переписываем "Войну и мир" Толстого? Почему мы не переписываем "Идиота" Достоевского? Почему вдруг в кинематографе нужно такое делать? Не надо, нужно оставить это нетронутым, потому что есть огромное количество других тем и возможностей", - сказал Грамматиков в беседе с ТАСС.

Он отметил, что сегодняшние технологии позволяют создавать самобытное кино.

"Съемки ремейков не дают "второго дыхания", потому что восприятие, то, которое было в то время, очень отличается от сегодняшнего восприятия, особенно поколенческое", - резюмировал он.

Ранее о предложении снять ремейки фильмов советских режиссеров рассказали в Союзе кинематографистов РФ со ссылкой на письмо Минкультуры с предложениями Минпросвещения. Там уточняли, что для создания ремейков было предложено 30 картин. Позднее Минпросвещения опровергло информацию о предложении снимать ремейки советских фильмов.