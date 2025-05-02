В кинотеатрах сети «Москино» пройдут бесплатные показы фильмов

С 8 по 11 мая сеть кинотеатров «Москино» приглашает на бесплатные сеансы картин, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Для посещения необходима предварительная запись на сайте. 8 мая в кинотеатрах «Космос», «Жуковский», «Сатурн» и «Салют» зрителей ждет фильм «Красный призрак».

9 мая кинотеатр «Спутник» с 10 утра представит подборку фильмов: «Встреча на Эльбе», «Тегеран-43», «Офицеры», а после 16:15 – многосерийный фильм «Позывной “Журавли”». В полдень в кинотеатрах «Вымпел», «Тула» и «Юность» можно будет увидеть ленту «Офицеры».

10 мая кинотеатры «Искра», «Сатурн», «Ангара» и «Молодежный» покажут фильм «Подольские курсанты». 11 мая в 12:00 в кинотеатрах «Космос», «Вымпел», «Тула» и «Факел» состоится показ фильма «Калашников».

В рамках программы «“Москино”. Во имя памяти», приуроченной к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, ежемесячно демонстрируются бесплатные фильмы о войне, освещающие разнообразные темы. Зрители смогут увидеть на экране воссозданные сцены сражений и истории судеб людей, переживших ужасы войны. Цель программы — патриотическое воспитание, популяризация культурного наследия и увековечивание исторической памяти. В программу включены как советские, так и современные российские фильмы.