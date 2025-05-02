Что изменит первый эпизод шестого сезона «Леди Баг и Супер-Кота»

Французский мультсериал «Леди Баг и Супер-Кот» во многом уникален и самобытен. Вот уже сколько сезонов подряд два супергероя-подростка в упор друг друга не узнают, но продолжают совершать примерно одинаковые подвиги, решая примерно одинаковые проблемы людей, связанных со своей школой. И зрителям нравится! Шестой сезон начал выходить ещё в январе, и уже даже раскрылась личность новой главной злодейки. Но вот чего у мультсериала не происходит — так это выхода эпизодов по хронологии, так что показ бодро начали со второго, а первый вышел совсем недавно.

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Рассказываем о серии «Королева Климатика» и том, почему шестой сезон на самом деле перезагрузка сериала.

Что там?

Во-первых — старая графика. Шестой сезон отличился ещё и обновлённым визуалом, но первый эпизод выглядит по-старому. Так не было задумано, но так вышло. Во-вторых, при том, что это прямое продолжение пятого сезона — Маринетт и Адриан теперь вместе, а супергероев целая толпа, — злодейкой заново стала девушка из самой первой серии первого сезона, и сюжетно это не является повторной аккуматизацией. Здесь Аврора будто бы приняла силы бабочки впервые.

Немного изменились и условия: теперь увлечённая погодой героиня борется не за право вести прогноз на телевидении, а участвует в конкурсе Хлои Буржуа, где выигрывает тот, кто наберёт больше всего лайков. Победитель получит «всё, что захочет» — а девушка в голубом платье мечтает о книге астронавтки с автографом. Ожидаемо проигрывает и становится той самой Королевой Климатикой, которую зрители увидели как первую злодейку эпизода аж в 2015-м году (да, сериалу уже 10 лет).

Что ещё интересно: в этом эпизоде закладываются сюжетные ветки, которые будут «расти» в сериале дальше. Например, в одном из кадров можно увидеть Винсента Секрета из серии «Разоблачитель», и мысль о том, что «чтобы стать популярным в Интернете, нужно врать и провоцировать скандалы», зазвучит уже прямо здесь. Адриан всю серию пытается найти себе дело по душе — и в итоге приходит к бегу, простите за каламбур, и тут же знакомится с героиней серии «Безупречность». Таких отсылок здесь хватает, и это приятно, всё же сериал содержит больше «горизонтальных» линий, чем может показаться на первый взгляд.

Ну и наконец: в своих соцсетях создатель «Леди Баг» Томас Астрюк отметил что да, шестой сезон — это мягкая перезагрузка сериала. Сделано это для того, чтобы новые зрители, только присоединившиеся к просмотру, чувствовали себя комфортно, то же касается и новой команды создателей сериала. Последнее особенно заметно: поведение героев из эпизода в эпизод порой такое разное, что тот факт, что их писали люди с разным уровнем информации о финале пятого сезона, очевиден. Ну что ж — в последних сериях ситуация более-менее выправилась, будем наблюдать за дальнейшим развитием событий.