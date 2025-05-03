Пять новых фильмов, основанных на литературных произведениях

На минувшем 47-м Московском международном кинофестивале было немало разнообразных программ, и в большинстве традиционно хватало произведений, так или иначе основанных на литературе. Кое-что уже выходит в широкий прокат, что-то появится там в ближайшее время, а некоторые картины ещё придётся подождать.

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"В списках не значился"

Началось всё фильмом открытия фестиваля - военной драмой Сергея Коротаева (ранее работавшим над сериалами), основанным на знаменитой повести писателя-фронтовика Бориса Васильева.

Её, напомним, в 1995 году уже экранизировал Андрей Малюков - получилось вполне достойно (особенно по тем временам). Хотя Васильев и остался недоволен тем, как скомканно в ленте "Я - русский солдат" показана эволюция главного героя - Коли Плужникова, совсем молодого парня, прямо из училища попадающего в ад Брестской крепости в самом начале войны.

Трудно сказать, как бы литератор, почивший в 2013 году, отреагировал на новую версию, но, что интересно, сюжетно больше она напоминает ремейк, чем попытку полноценной адаптации - даже начинается примерно так же, игнорируя самое начало повести, описывающее училище и предвоенную Москву.

Фильм спродюсировал Владимир Машков, отведя себе небольшую, но заметную роль старшины Степана Матвеевича и рассказчика за кадром (что звучит несколько старомодно), а на главные роли назначив не слишком примелькавшегося Владислава Миллера и дебютантку Алёну Морилову (Мирра).

Несомненное достоинство картины - очень здорово поставленные боевые сцены, хотя графика на "задниках" порой всё же хромает. Громкий успех "Брестской крепости" (2010) Александра Котта и Игоря Угольникова повторить всё же не удалось, но ко Дню Победы это - вполне подходящий выбор для просмотра в кино, где фильм уже вышел.

"Семейное счастье"

Молодая режиссёр Стася Толстая (сейчас ей 27 лет) дебютировала в полном метре на прошлогоднем ММКФ в программе "Русские премьеры" с провокационной эротической мелодрамой "Тайное влечение", нещадно (и по делу) раскритикованной.

Это, однако, не помешало ей в этот раз оказаться уже в основном конкурсе, замахнувшись на наследие самого Льва Николаевича Толстого (совпадение фамилий - отнюдь не случайное), причём на произведение, которое сам писатель совсем не любил. Настолько, что, разочаровавшись, перестал писать.

Тем не менее риск оказался оправданным - работа вышла гораздо более зрелой и вызвала невероятный ажиотаж на смотре - зал был переполнен даже на пресс-показе. А исполнитель главной роли Евгений Цыганов получил "Серебряного Святого Георгия" за лучшую мужскую роль.

Пару ему в этой костюмной семейной мелодраме об отношениях зрелого мужчины с совсем молодой девушкой составила 23-летняя Евгения Леонова, до того снимавшаяся как раз в "Тайном влечении". И здесь она выглядит куда убедительнее. Так что любителям жанра стоит обратить на фильм внимание - правда, дата проката пока не назначена.

"Бесконечный апрель"

Пьеса драматурга и сценаристки Ярославы Пулинович 2011 года была перенесена на экраны при содействии известного режиссёра Алексея Федорченко ("Ангелы революции", "Овсянки", "Небесные жёны луговых мари", "Война Анны", "Последняя "Милая Болгария").

От революционных потрясений и бытовых неприятности до старческой деменции и циничной брошенности в декорациях одной отдельно взятой питерской квартиры рассказывается и показывается драма о судьбе "маленького человека", скромного интеллигента, прожившего весь XX век в своей квартире в Санкт-Петербурге.

Это - один из самых примечательных и тяжёлых (наряду с душераздирающим алтайским "истерном" "Волки") фильмов в программе "Русские премьеры" этого года. Так что советуем не пропустить, когда он выйдет в прокат.

"Отель "Онегин""

Весьма и весьма своеобразная премьера состоялась в программе ММКФ "Арт-кор" - анимационный проект Ирины Евтеевой о любви к Александру Сергеевичу Пушкину - о нём кинематографисты всё никак не устанут снимать.

Обычные съёмки, оригинально стилизованные под анимацию (привыкнуть к этому будет непросто), комбинируются с настоящей мультипликацией, а сюжет изобилует отсылками к творчеству великого писателя и поэта. В комплекте - непременный говорящий Кот Учёный.

Произведение местами, прямо скажем, странноватое и порой, как сейчас принято говорить, "даёт кринжа", но его просмотр определённо представляет собой необычный опыт. Даты премьеры пока нет.

"Гадкая сестра" (18+)

Обратим взгляды за границу, откуда на фестиваль приехал боди-хоррор норвежки Эмили Блихфельдт, чтобы эпатировать московскую публику.

Нетривиальная интерпретация "Золушки" братьев Гримм была показана в рамках программы "Дикие ночи", которая в этот раз особенно получилась (чего стоят только канадские "Вампиры-зомби... из космоса!").

Всем известная история рассказана с точки зрения сводной сестры Золушки Эльвиры, и о последней мы узнаём пару совсем не красящих её фактов. Как, собственно, и о "прекрасном принце". Впрочем, и сама Эльвира с её мамашей - далеко не святые и ради успеха в свете готовы на всё.

Исключительно малоприятное сборище гнусных персонажей, продемонстрированных с предельным натурализмом, являет собой непривычный взгляд на т.н. "новую этику" и местами остроумно иронизирует над "лукизмом" - популярный теперь тренд в поджанре (вспомним "Субстанцию").

Словом, это вам не кровавые Винни-Пух с Пятачком, а нечто куда более занятное.