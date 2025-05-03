Кино и литература на ММКФ: Васильев, Толстой и снова Пушкин

Российская Газета

На минувшем 47-м Московском международном кинофестивале было немало разнообразных программ, и в большинстве традиционно хватало произведений, так или иначе основанных на литературе. Кое-что уже выходит в широкий прокат, что-то появится там в ближайшее время, а некоторые картины ещё придётся подождать.

Пять новых фильмов, основанных на литературных произведениях
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"В списках не значился"

Началось всё фильмом открытия фестиваля - военной драмой Сергея Коротаева (ранее работавшим над сериалами), основанным на знаменитой повести писателя-фронтовика Бориса Васильева.

Её, напомним, в 1995 году уже экранизировал Андрей Малюков - получилось вполне достойно (особенно по тем временам). Хотя Васильев и остался недоволен тем, как скомканно в ленте "Я - русский солдат" показана эволюция главного героя - Коли Плужникова, совсем молодого парня, прямо из училища попадающего в ад Брестской крепости в самом начале войны.

Трудно сказать, как бы литератор, почивший в 2013 году, отреагировал на новую версию, но, что интересно, сюжетно больше она напоминает ремейк, чем попытку полноценной адаптации - даже начинается примерно так же, игнорируя самое начало повести, описывающее училище и предвоенную Москву.

Фильм спродюсировал Владимир Машков, отведя себе небольшую, но заметную роль старшины Степана Матвеевича и рассказчика за кадром (что звучит несколько старомодно), а на главные роли назначив не слишком примелькавшегося Владислава Миллера и дебютантку Алёну Морилову (Мирра).

Несомненное достоинство картины - очень здорово поставленные боевые сцены, хотя графика на "задниках" порой всё же хромает. Громкий успех "Брестской крепости" (2010) Александра Котта и Игоря Угольникова повторить всё же не удалось, но ко Дню Победы это - вполне подходящий выбор для просмотра в кино, где фильм уже вышел.

"Семейное счастье"

Молодая режиссёр Стася Толстая (сейчас ей 27 лет) дебютировала в полном метре на прошлогоднем ММКФ в программе "Русские премьеры" с провокационной эротической мелодрамой "Тайное влечение", нещадно (и по делу) раскритикованной.

Это, однако, не помешало ей в этот раз оказаться уже в основном конкурсе, замахнувшись на наследие самого Льва Николаевича Толстого (совпадение фамилий - отнюдь не случайное), причём на произведение, которое сам писатель совсем не любил. Настолько, что, разочаровавшись, перестал писать.

Тем не менее риск оказался оправданным - работа вышла гораздо более зрелой и вызвала невероятный ажиотаж на смотре - зал был переполнен даже на пресс-показе. А исполнитель главной роли Евгений Цыганов получил "Серебряного Святого Георгия" за лучшую мужскую роль.

Пару ему в этой костюмной семейной мелодраме об отношениях зрелого мужчины с совсем молодой девушкой составила 23-летняя Евгения Леонова, до того снимавшаяся как раз в "Тайном влечении". И здесь она выглядит куда убедительнее. Так что любителям жанра стоит обратить на фильм внимание - правда, дата проката пока не назначена.

"Бесконечный апрель"

Пьеса драматурга и сценаристки Ярославы Пулинович 2011 года была перенесена на экраны при содействии известного режиссёра Алексея Федорченко ("Ангелы революции", "Овсянки", "Небесные жёны луговых мари", "Война Анны", "Последняя "Милая Болгария").

От революционных потрясений и бытовых неприятности до старческой деменции и циничной брошенности в декорациях одной отдельно взятой питерской квартиры рассказывается и показывается драма о судьбе "маленького человека", скромного интеллигента, прожившего весь XX век в своей квартире в Санкт-Петербурге.

Это - один из самых примечательных и тяжёлых (наряду с душераздирающим алтайским "истерном" "Волки") фильмов в программе "Русские премьеры" этого года. Так что советуем не пропустить, когда он выйдет в прокат.

"Отель "Онегин""

Весьма и весьма своеобразная премьера состоялась в программе ММКФ "Арт-кор" - анимационный проект Ирины Евтеевой о любви к Александру Сергеевичу Пушкину - о нём кинематографисты всё никак не устанут снимать.

Обычные съёмки, оригинально стилизованные под анимацию (привыкнуть к этому будет непросто), комбинируются с настоящей мультипликацией, а сюжет изобилует отсылками к творчеству великого писателя и поэта. В комплекте - непременный говорящий Кот Учёный.

Произведение местами, прямо скажем, странноватое и порой, как сейчас принято говорить, "даёт кринжа", но его просмотр определённо представляет собой необычный опыт. Даты премьеры пока нет.

"Гадкая сестра" (18+)

Обратим взгляды за границу, откуда на фестиваль приехал боди-хоррор норвежки Эмили Блихфельдт, чтобы эпатировать московскую публику.

Нетривиальная интерпретация "Золушки" братьев Гримм была показана в рамках программы "Дикие ночи", которая в этот раз особенно получилась (чего стоят только канадские "Вампиры-зомби... из космоса!").

Всем известная история рассказана с точки зрения сводной сестры Золушки Эльвиры, и о последней мы узнаём пару совсем не красящих её фактов. Как, собственно, и о "прекрасном принце". Впрочем, и сама Эльвира с её мамашей - далеко не святые и ради успеха в свете готовы на всё.

Исключительно малоприятное сборище гнусных персонажей, продемонстрированных с предельным натурализмом, являет собой непривычный взгляд на т.н. "новую этику" и местами остроумно иронизирует над "лукизмом" - популярный теперь тренд в поджанре (вспомним "Субстанцию").

Словом, это вам не кровавые Винни-Пух с Пятачком, а нечто куда более занятное.

Фильмы и сериалы
Небесные жёны луговых мари
Тайное влечение
Ангелы революции
Овсянки
Золушка
Война Анны
Волк
Волки
Отель
Сергей Коротаев
Борис Васильев
Ирина Евтеева
Игорь Угольников
Андрей Малюков
Ярослава Пулинович
Алексей Федорченко
Евгений Цыганов
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