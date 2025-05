Вышел трейлер драмеди «Все будет хорошо» с Брайаном Крэнстоном

Трейлер фильма «Всё будет хорошо» (Everything's Going to Be Great) представила 1 мая 2025 года кинокомпания Lionsgate Movies. «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в драмеди режиссера Джона С.Бейрда исполнили Брайан Крэнстон, Эллисон Дженни, Бенджамин Эван Эйнсуорт и Джек Чемпион, а также снялись Лаура Бенанти, Саймон Рекс, Крис Купер, Джессика Клемент и др.

© Постер

Нет бизнеса лучше шоу-бизнеса, - сообщается в синопсисе. – Для супругов Бадди и Мэйси Смарт (Крэнстон и Дженни) это означает непредсказуемую жизнь в провинциальном и вечной гастролирующем театре и воспитание своих радикально разных сыновей, Лестера и Деррика. Несмотря на все сложности, Бадди следует за своими неудержимыми мечтами, а Мэйси остается собрать все воедино и удержать семью на плаву во время этого странного путешествия по стране и по жизни.

В мировой прокат фильм «Всё будет хорошо» выйдет 20 июня.