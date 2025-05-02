Топ-5 фильмов о любви между хорошей девочкой и плохим парнем

Самая романтическая киногероиня – это молодая девушка, которая не очень уверена в себе и не всегда понимает, чего она на самом деле хочет. Подруги и близкие дают ей советы и стараются огородить от опрометчивых поступков. И прежде всего — от романа с плохим парнем, у которого на лице написано обещание всевозможных проблем. Но именно этот опасный парень с «двойным дном» оказывается человеком, который меняет всю жизнь героини к лучшему и помогает разобраться в самой себе. Сегодня мы подготовили топ-5 фильмов о любви.

© кадр из фильма «50 оттенков серого»

«Все оттенки красного»

Сэм переживает первое серьезное предстательство в жизни — ее бойфренд разбил ей сердце. Расстроенная девушка с головой решает уйти в работу и устраивается гостиничным менеджером. В этом отеле ее все раздражает, а особенно нахальные замашки одного из гостей, который в 23 года уже может позволить себе снимать роскошный люкс. Однако за типичной внешней оболочкой избалованного и самовлюбленного сына богатых родителей скрывается совсем не то, что могла предполагать Сэм.

«После»

Жизнь Тессы разделилась на «до» и «после»: до поступления в университет она была послушной маминой дочкой, чья жизнь и круг общения были распланированы на годы вперед. Знакомство с заносчивым сыном ректора, трикстером и провокатором, радикально меняет удобные представления Тессы о самой себе и своем будущем. Иногда в жизни бывают моменты и встречаются люди, которые помогают человеку раскрыть его подлинную суть.

«Три метра над уровнем неба»

Они противоположны, как небо и земля – хорошая девочка из обеспеченной семьи, воспитанная, как принцесс и беспечный ездок, зарабатывающий нелегальными гонками на мотоцикле по ночным улицам Барселоны. Но внешность бывает обманчива, а противоположности неизбежно притягиваются – такая встреча бывает раз в жизни, и поднявшись на три метра над уровнем неба, ты уже никогда не забудешь это ощущение.

«Грязные танцы»

Пай-девочка, которую в семье называют не по имени, а просто Бэби (малышка), и считают ребенком, превращается во взрослую и сознательную женщину после знакомства с учителем танцев на летнем курорте. Неотразимый, гибкий и пластичный герой Патрика Суэйзи, одного из главных секс-символов 80-х, научит девушку не только сальсе и мамбе, но и более чуткому сопереживанию проблемам других людей, которым меньше повезло в жизни.

«Пятьдесят оттенков серого»

Прилежная студентка Анастейша накануне выпускных экзаменов отправляется брать интервью у бизнесмена-миллиардера – он не только сказочно богат, но и невероятно хорош собой, хотя обладает чертовски скверным характером. Проваленное интервью оборачивается новой, на первый взгляд, случайной встречей в магазине, где подрабатывает Анастейша. Эксцентричный богач предлагает девушке заключит контракт, похожий на сделку с дьяволом, но от этого соглашения выиграют оба.