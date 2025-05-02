Сборы фильма «Кракен» достигли 500 млн рублей

2 мая сборы фильма «Кракен» превысили 500 млн рублей в прокате. Фантастическая картина достигла такого результата за 16 дней с момента выхода в кино.

© Чемпионат.com

Сюжет фильма повествует об экипаже подводной лодки, который отправляется на поиски другого судна, на борту которого находилось секретное оружие. В Гренландском море герои сталкиваются с Кракеном — гигантским монстром, который способен прятаться в морской пучине.

Главную роль в «Кракене» сыграл Александр Петров. Помимо него, в актёрский состав вошли Сергей Гармаш («Беспредел»), Алексей Гуськов («Турецкий гамбит») и Виктор Добронравов («Чемпион мира»). Режиссёром фантастики стал Николай Лебедев, известный по таким фильмам, как «Экипаж» и «Легенда №17».