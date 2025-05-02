Раскрыт пол ребенка матери Свинки Пеппы

Беременная мать Свинки Пеппы снялась для обложки британского журнала Grazia. Снимками издание поделилось в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© кадр из мультсериала «Свинка Пеппа»

Мать Свинки Пеппы позировала в белом платье с вырезом на животе. Издание опубликовало также видео, в котором редакторы разрезали торт в рамках гендер-пати. Оказалось, что семья свинок ждет девочку, поскольку коржи торта были окрашены в розовый цвет.

«В эксклюзивном «съемке и интервью» по случаю беременности Свинка рассказала нам, как она чувствует себя после того, как снова решила стать матерью, и раскрыла пол ребенка эксклюзивно нам», — говорится в описании номера.

© Газета.Ru

В 2024 году «Свинка Пеппа» отпраздновала свое 20-летие — именно поэтому создатели сериала Марк Бейкер и Невилл Эстли решили привнести «совершенно новую динамику» в семью.

«Как и любой четырехлетний ребенок, Пеппа будет испытывать все эмоции — радость, ревность, волнение и растерянность, — когда станет старшей сестрой», — заявила представительница компании Hasbro, которой принадлежит франшиза «Свинка Пеппа», Эсра Кафер.

Премьера сериала «Свинка Пеппа» состоялась в мае 2004 года на телеканале Nick Jr. — и с тех пор вышло девять сезонов. В шоу рассказывается о жизни Свинки Пеппы, ее младшем брате Джордже и маме Свинки и отце Свине.