Пять фильмов, которые по атмосфере напомнят «Москва слезам не верит»

«Москва слезам не верит» — классика, которая не устаревает. Этот фильм о простом человеческом счастье, о котором мечтает каждый из нас. Если ты иногда пересматриваешь его вечерами, чтобы окунуться в ту душевность и разговоры «за жизнь», предлагаем твоему вниманию еще топ-5 фильмов, которые по атмосфере напоминают культовую картину.

© скриншот из фильма «Москва слезам не верит»

Мужу привет

Фильм не о великих свершениях. Оно о жизни. Как и в «Москве слезам не верит», главное — человек. Обычная, настоящий со своими страхами и проблемами, но идущий вперед. В картине показана яркая девушка Катя, которая работает в ЗАГСе. Каждый день она видит десятки счастливых пар, но сама уже несколько лет переживает глубокое горе. Ее любимый находится в коме. Однако героиня продолжает его любить. В какой-то момент она встречает на своем пути Георгия. Теперь ей предстоит очень сложное решение.

Аритмия

Очень трогательный и жизненный фильм про врача скорой помощи и его жене. О том, как сложно любить в будничной рутине, когда ты бегаешь от пациента к пациенту. В этой погоне Олег упускает самое важное: любимую жену, друзей, свою жизнь. В фильме без прикрас показываются трудности жизни, с которыми встречается каждый из нас. Встав на перепутье двух дорог, что выберет главный герой: спасать пациентов или спасать свою семью? Одну из главных ролей играет Ирина Горбачева, что придает картине еще больше антуража.

Питер FM

Любимая многим добрая мелодрама о двух молодых людях, которые каждый день ходят рядышком, но никак не могут встретиться. «А если бы?» — такой вопрос хочется задать зрителю на протяжении всего фильма. Городская романтика, как и в «Москве слезам не верит», будоражит смотрящего до самого конца картины.

Любовь и голуби

Это тоже фильм режиссера Владимира Меньшова, но немного другой — легче, теплее и веселее. Но правда жизни сохранилась: те же настоящие герои с их искренностью. Фильм про мужчину, который встретил другую девушку. Василий Кузякин ощутил новую жизнь со своими особенностями. Но в это время дома его ждут обманутая жена, дети, голуби… В какой-то момент герой понимает, что счастье — это далеко не что-то громкое.

Верность

Фильм о кризисе отношений людей, которые не умеют разговаривать. Женщине кажется, что ее муж изменяет. Она молча мучается, прокручивая в голове разные сценарии. Мужу о своей ревности не говорит. В итоге Лена решается на измены с первыми встречными. Женщина, как и героиня «Москвы слезам не верит», ищет себя, делает ошибки, но всё ради того, чтобы не потерять главное – способность чувствовать.