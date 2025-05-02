Пенелопа Крус и Хавьер Бардем сыграют в фильме «Бункер»

Актерская пара Хавьер Бардем и Пенелопа Крус собираются вновь воссоединиться на экране в фильме «Бункер» (Bunker) от оскароносного сценариста и режиссера Флориана Зеллера («Отец», «Сын»).

По сюжету, когда архитектор (Бардем) берется за неоднозначный с моральной точки зрения проект — строительство бункера для выживания миллиардера, работающего в сфере технологий, — его жена (Крус) начинает сомневаться в их браке после 17 лет совместной жизни. Проект описывается как «триллер, который углубляется в эмоциональные и моральные проблемы, с которыми сталкивается пара на фоне напряженности окружающего их мира, исследуя страхи, сомнения и дилеммы, которые определяют нашу эпоху». Как сообщает Deadline, Зеллер написал англоязычный сценарий специально для Крус и Бардема, которые на самом деле женаты уже почти 17 лет.

- Я хотел рассказать историю брака и был глубоко убежден в необходимости работать с реальной парой, - говорит Флориан. - Меня сразу же привлекла идея поработать с Хавьером Бардемом и Пенелопой Крус, двумя из самых одаренных актеров, работающих сегодня, которые также являются одной из самых известных пар. Я написал для них «Бункер». Этот фильм раздвинет границы повествовательной и эмоциональной правды, стирая границы между реальностью и вымыслом таким образом, что это кажется захватывающим и глубоко человечным.

«ИнтерМедиа» напоминает, что знаменитая испанская пара снималась несколько раз вместе на протяжении более чем трех десятилетий, в том числе в фильмах «Ветчина, ветчина» Бигаса Луны (где они познакомились), «Вики Кристина Барселона» Вуди Алена, «Эскобар» Фернандо Леона Де Араноа и «Лабиринты прошлого» Асгара Фархади.