Что посмотреть и почитать о выборах Папы Римского

После смерти Папы Римского Франциска католической церкви предстоит избрать нового лидера. Мероприятие, называемое конклавом, начнётся 7 мая. Процедура описана в ряде книг и фильмов на примерах как вымышленных («Молодой папа», «У нас есть папа!»), так и реальных событий («История Кароля: неизвестная жизнь Иоанна Павла II», «Борджиа»). Что посмотреть и почитать о Папах Римских и конклавах — в материале RT.

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«Два Папы», 2019

Образы двух Пап XXI века поместил в центр своей пьесы «Папа» новозеландский драматург Энтони Маккартен, а в 2019 году бразильский постановщик Фернанду Мейреллиш снял на его основе фильм «Два Папы». Основную часть действия составляет общение Бенедикта XVI и кардинала Хорхе Марио Бергольо, который на предыдущем конклаве был в числе главных претендентов на Папский Престол, а теперь намерен уйти в отставку. Священнослужители ведут диалоги о консерватизме и об обновлении в религиозной сфере, а также о простых мирских радостях. Роли понтификов исполнили Энтони Хопкинс и Джонатан Прайс.

«Конклав», 2016

После смерти Папы Римского кардиналы собираются на конклав, чтобы выбрать достойнейшего. За закрытыми дверями (участники процесса в прямом смысле не могут покидать помещение) идёт интригующая борьба: каждому претенденту есть что скрывать. За борьбой наблюдает декан коллегии кардиналов Якопо Ломелли.

Книга Роберта Харриса «Конклав» была написана в 2016 году, а спустя восемь лет её экранизировали. Режиссёром выступил Эдвард Бергер («На Западном фронте без перемен», «Ваша честь»). Главную роль исполнил актёр Рэйф Файнс. Фильм получил «Оскар» за лучший адаптированный сценарий.

«Молодой Папа», 2016

О жизни церковной верхушки повествует «Молодой Папа» с Джудом Лоу. Вымышленный понтифик Пий XIII считается антиподом Иоанну Павлу II и Франциску. Через четыре года после успешной премьеры режиссёр Паоло Сорентино представил продолжение — сериал «Новый Папа» с Джоном Малковичем, где значительная часть действия посвящена конкуренции за церковную власть. По сюжету, Пий XIII впал в кому и его место занимает Иоанн Павел III.

«Борджиа», 2011

В сериале совместного производства Франции, Германии, Италии и Чехии рассказывается о славных страницах истории испанско-итальянской дворянской семьи Борджиа. Её представители старались сосредоточить в своих руках власть разного рода. В частности, в сериале подробно показан конклав 1492 года, в ходе которого Родриго Борджиа стал Папой Римским под именем Александр VI. Понтифика сыграл Джон Доумен, другие центральные роли исполнили Марк Райдер, Изольда Дюшаук и Дирмуд Нойес. История Борджиа нашла отражение и в других проектах.

«У нас есть Папа!», 2011

Итальянский режиссёр Нани Моретти представил оригинальный взгляд на жизнь католической церковной верхушки. Фильм «У нас есть Папа» начинается со смерти Папы Римского и последующего конклава. Проблемы случаются после выборов: получив большинство голосов, кардинал Мельвиль понимает, что не готов к понтификату, и отказывается приветствовать паству. И даже после сеанса психотерапевта новоизбранный Папа сбегает из Ватикана, чтобы в безвестности понаблюдать за обычной жизнью.

Фильм был номинирован на «Золотую пальмовую ветвь» — главную награду Каннского кинофестиваля.

«Ангелы и Демоны», 2000

На фоне конклава разворачивается действие мистического детектива Дэна Брауна: четыре кандидата на престол Святого Петра после смерти предшественника таинственным образом исчезают, а в числе главных подозреваемых оказывается сын усопшего понтифика. С книги «Ангелы и Демоны» началась серия романов о профессоре Роберте Лэнгдоне, прославившая писателя. В 2009 году состоялась премьера экранизации с Томом Хэнкcом, Юэном Макгрегором и другими видными актёрами.

«История Кароля: неизвестная жизнь Иоанна Павла II», 2003

Итальянский писатель польского происхождения Джанфранко Свидеркоски описал жизнь Кароля Войтылы — Папы Иоанна Павла II — начиная с детских лет и до восшествия на престол Ватикана. В книге описана процедура избрания понтифика: кандидатуру Иоанна Павла II предложили выдвинуть вместо двух других кандидатов, у которых не было явного перевеса.

Первыми с биографией Войтылы смогли ознакомиться радиослушатели — Свидеркоски посвятил ей 20-серийную авторскую передачу, которую начитывал сам.

В 2005 году книгу экранизировали. В ленту включены документальные кадры представления Папы пастве. Сам Иоанн Павел II знал о работе над фильмом, однако относился к нему скептически, считая, что его фигура не столь примечательна. Премьера состоялась через несколько дней после его смерти.

«Башмаки рыбака», 1963

Вымышленного героя на Папском Престоле представил австралийский писатель Моррис Уэст. Его понтифик по имени Кирилл Лакота — выходец из СССР, прошедший через сибирские трудовые лагеря. Ему предстоит объединить церковь и предотвратить развитие холодной войны. Книга «Башмаки рыбака» стала первой в ватиканской трилогии автора.

Через пять лет после её публикации состоялась премьера экранизации с Энтони Куинном и Лоуренсом Оливье. Некоторые читатели обратили внимание, что книга как бы предсказывает появление Иоанна Павла II — славянина и одного из самых молодых Пап, чьё восшествие на престол было трудно предугадать.