Люди массово и внезапно увлеклись культурой аниме

Среди москвичей все более популярным становится мир аниме становится. Сегодня все больше людей предпочитают погружаться в азиатские сюжеты о сверхъестественном, школьной романтике, научной фантастике и бесконечных битвах героев.

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Среди москвичей все более популярным становится мир аниме становится. Так, за первые три месяца 2025 года трафик на порталы, посвященные аниме-культуре, вырос еще на 14 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом рассказали аналитики МегаФона.

При этом, особой популярностью аниме-культура пользуется среди мужчин. На них приходится 78 процентов от всего объема мобильного интернета в этом сегменте. Что же до возраста, то опрос показал: самыми преданными фанатами аниме стали жители Москвы в возрасте 25–34 лет (каждый третий пользователь) и 35–44 лет. А вот на школьников (14–17 лет) приходится всего шесть процентов.

Явление не осталось не замеченным. Так, недавно известный энтузиаст Александр Доброкотов, регулярно тестирующий возможности нейросетей, создал заставку для капитал-шоу «Поле Чудес» в стиле японской мультипликации. Мультяшный Леонид Якубович развеселил пользователей соцсетей.