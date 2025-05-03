Киану Ривз и Сандра Буллок воссоединятся для романтического триллера

Amazon MGM Studios разрабатывает новый романтический триллер с участием Киану Ривза и Сандры Буллок. Звезды культового боевика «Скорость» и романтической драмы «Дом у озера» вновь окажутся вместе на экране спустя почти два десятилетия.

© Kinobugle.ru

Сценарием занимается Ной Оппенхайм, известный по биографической драме «Джеки» (2016) и как соавтор политического триллера Netflix «Нулевой день» с Робертом Де Ниро. Подробности сюжета держатся в секрете, но проект описывается как «стремительный».

Это воссоединение не только двух популярных актеров, но и творческой команды. К проекту присоединился и Марк Гордон, продюсировавший «Скорость». Именно Гордон и Оппенхайм предложили идею фильма Ривзу и Буллок, после чего актеры начали совместную разработку проекта.

«Скорость» считается одним из ключевых фильмов, определивших 1990-е годы, и одним из лучших боевиков десятилетия. Выпущенный Fox в 1994 году фильм часто называли «Крепкий орешек в автобусе». Одним из факторов успеха картины стала химия между Ривзом и Буллок. «Скорость» собрала более $350 млн в прокате, что с учетом инфляции составляет более $750 млн.

Последней работой Ривза стало озвучивание персонажа Шэдоу в «Сонике 3», а на большом экране актера последний раз видели в «Джоне Уике 4» в 2023 году.

Буллок в последний раз появилась на экране в романтическом приключенческом триллере «Затерянный город», собравшем почти $200 млн в мировом прокате, несмотря на пандемийный релиз в 2022 году. Актриса также выступила продюсером этого фильма.