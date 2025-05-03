Анджелина Джоли снимется в экранизации «Тревожных людей»

Лауреатка премии «Оскар» Анджелина Джоли сыграет главную роль в проекте в полнометражной адаптации романа «Тревожные люди» норвежского писателя Фредерика Бакмана. Новость о кастинге накануне опубликовал портал Deadline.

В 2021 году книгу экранизировал Netflix в формате мини-сериала. Сюжетная линия расскажет о грабителе банка и его заложниках с большим количеством внутренних проблем.

Постановщиком проекта выступит Марк Фостер, напоминает портал film.ru. За сценарий ответственен Дэвид Маги. «Тревожных людей» представят прокатчикам на грядущем Каннском кинофестивале уже в мае этого года.

Недавно Анджелина Джоли сыграла оперную диву Мария Каллас в байопике «Мария». Кроме того, до конца года в российский кинопрокат выйдет драма «Кутюр» с участием звезды.