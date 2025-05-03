Райан Рейнольдс готовит сценарий для нового фильма Marvel

В конце апреля канадский актёр Райан Рейнольдс начал тизерить будущее Дэдпула и заявил, что уже готовит сценарий новой ленты с участием супергероя. Артист тогда не стал вдаваться в подробности, однако спустя неделю ими поделилось издание The Hollywood Reporter.

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По данным журналистов, Рейнольдс работает над сценарием фильма, где Дэдпул сыграет скорее второстепенную роль. Сама лента будет посвящена команде Людей Икс — в картине могут появиться 3-4 персонажа со сверхспособностями. Кто именно это будет, неизвестно.

Рейнольдс ещё не показывал свои наработки студии Marvel, однако планирует это сделать, как только у него будет черновая версия сценария. При этом будущая лента якобы не связана с отдельным фильмом «Люди Икс», сюжет которого готовит Майкл Лессли, сценарист «Голодных игр».