Почему «Таганрог» — главный сериал майских праздников

«Таганрог» — главный сериал майских праздников. Почему такого изображения Великой Отечественной войны россияне еще не видели?
В онлайн-кинотеатре Premier 3 мая выходит сериал «Таганрог», созданный при поддержке Института развития интернета. Проект рассказывает об оккупации города нацистами в 1941 году, а также о сопротивлении, которое русский народ оказал захватчикам. О том, получилось ли у этой эпической драмы стать главной телепремьерой к 80-летию Победы, рассказывает материал «Ленты.ру».
- Страна: Россия
- Жанр: военный, драма
- Производство: Premier
- Режиссер: Армен Назикян
- Сценарий: Мария Ошмянская, Александр Иванов
- Актеры: Денис Донской, Сергей Жарков, Кирилл Балобан, Юрий Батурин, Алексей Красноцветов, Дарья Кукарских, Ольга Павловец, Семен Стругачев, Данила Якушев, Андрей Богданов
- Дата выхода первого сезона: 3 мая 2025 года
Таганрог, 1941 год. Город захвачен немецкими войсками после тяжелых боев. Советские части отступили, оставив населенный пункт под давлением превосходящих сил врага. Оккупация сопровождается массовыми репрессиями, казнями и уничтожением мирного населения — в первую очередь евреев. Из соседних районов ведется эвакуация по воде, но бегущих от войны людей слишком много, чтобы уместить их на немногочисленные корабли. В толпе поднимается паника, когда немцы начинают бомбить пристань.
Тем временем работающий под прикрытием офицер госбезопасности Виктор Швец под именем Густава Шварца (Денис Донской) выискивает в толпе нужных ему людей. Он организует подпольное сопротивление против нацистской оккупации. Агент точечными, словно хирург со скальпелем, действиями вытаскивает из зоны поражения жизненно важные органы — тех, кто войдет в подполье, будет совершать диверсии и жестоко расправляться с коллаборационистами. В результате деятельности Швеца сотни людей становятся частью сопротивления, совершают диверсии, распространяют листовки и готовят восстание. Руководителем подполья становится Василий Афонов (Сергей Жарков).
Тем временем нацисты разворачивают в городе свою собственную агентурную сеть, договариваются с готовыми сотрудничать таганрожцами, раздают должности коллаборационистам и говорят по-русски с карикатурным акцентом. Эта деталь — одно из многих удивительных запрятанных сокровищ «Таганрога», которые превращают этот драматичный, снятый по всем канонам фильмов о Великой Отечественной войне сериал в нечто совершенно особенное, стоящее особняком. Сложно причислить «Таганрог» к какому-то определенному жанру в том числе и из-за захватывающих экшн-сцен — деньги, потраченные на сериал, буквально кричат с каждым новым взрывом.
Создатель «Таганрога» Армен Назикян ранее работал над проектами «Шеф. Игра на повышение» и «Купчино», создал фильм «Любимая дочь папы Карло» и снимал знаменитого актера-бодибилдера Александра Невского в сериале «Невский. Охота на Архитектора». Вообще, «Таганрогом» занималась чуть ли не вся команда «Невского» от сценаристов Марии Ошмянской и Александра Иванова до продюсирующей проект Инессы Юрченко. Эта сплоченная команда решила привнести в старый формат сериалов о Великой Отечественной войне что-то новое. В нужные моменты «Таганрог» — это и увлекательный боевик, и военно-историческая драма, и шпионский триллер, и душераздирающая мелодрама, и даже внезапная комедия. Однако в самых важных деталях проект остается верен традициям.
И самой важной деталью здесь выступает центральная тема — агрессивная захватническая война, жертвами которой пали миллионы. Нацистская оккупация стала глубокой травмой для советского народа, оставившей незаживающие раны в памяти поколений. За годы войны миллионы людей столкнулись с нечеловеческой жестокостью, массовыми казнями, унижениями и разрушением привычного мира.
Сожженные деревни, концлагеря, блокадный голод, угон на принудительные работы — все это не просто страницы истории, а личные трагедии тысяч семей. Даже после освобождения боль от пережитого осталась в сердцах выживших, передаваясь их детям и внукам как эхо невероятного ужаса. Эта коллективная травма затем стала частью советской идентичности, отразилась в культуре, в кинематографе — и именно из всего этого черпает вдохновение «Таганрог».
Разнообразие жанров, в которые погружается «Таганрог», словно намекает на его амбиции: оставаясь в рамках традиционного военно-исторического повествования (столь привычного для российского телевидения), он при этом стремится завоевать как можно больше зрителей. Не все сцены одинаково убедительны — где-то эмоции захлестывают, где-то, напротив, не трогают. Но кадры после бомбежек — обугленные стены, выбитые окна, лица потерянных людей — никого не оставят равнодушным. Именно в этих моментах «Таганрог» особенно сильно напоминает: история войны — это не просто прошлое, а часть нашей общей памяти, которая до сих пор отзывается болью.
Сериал «Таганрог» выходит на Premier 3 мая