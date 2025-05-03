Почему «Таганрог» — главный сериал майских праздников

В онлайн-кинотеатре Premier 3 мая выходит сериал «Таганрог», созданный при поддержке Института развития интернета. Проект рассказывает об оккупации города нацистами в 1941 году, а также о сопротивлении, которое русский народ оказал захватчикам. О том, получилось ли у этой эпической драмы стать главной телепремьерой к 80-летию Победы, рассказывает материал «Ленты.ру».

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Страна: Россия

Россия Жанр: военный, драма

военный, драма Производство: Premier

Premier Режиссер: Армен Назикян

Армен Назикян Сценарий: Мария Ошмянская, Александр Иванов

Мария Ошмянская, Александр Иванов Актеры: Денис Донской, Сергей Жарков, Кирилл Балобан, Юрий Батурин, Алексей Красноцветов, Дарья Кукарских, Ольга Павловец, Семен Стругачев, Данила Якушев, Андрей Богданов

Денис Донской, Сергей Жарков, Кирилл Балобан, Юрий Батурин, Алексей Красноцветов, Дарья Кукарских, Ольга Павловец, Семен Стругачев, Данила Якушев, Андрей Богданов Дата выхода первого сезона: 3 мая 2025 года

Таганрог, 1941 год. Город захвачен немецкими войсками после тяжелых боев. Советские части отступили, оставив населенный пункт под давлением превосходящих сил врага. Оккупация сопровождается массовыми репрессиями, казнями и уничтожением мирного населения — в первую очередь евреев. Из соседних районов ведется эвакуация по воде, но бегущих от войны людей слишком много, чтобы уместить их на немногочисленные корабли. В толпе поднимается паника, когда немцы начинают бомбить пристань.

Тем временем работающий под прикрытием офицер госбезопасности Виктор Швец под именем Густава Шварца (Денис Донской) выискивает в толпе нужных ему людей. Он организует подпольное сопротивление против нацистской оккупации. Агент точечными, словно хирург со скальпелем, действиями вытаскивает из зоны поражения жизненно важные органы — тех, кто войдет в подполье, будет совершать диверсии и жестоко расправляться с коллаборационистами. В результате деятельности Швеца сотни людей становятся частью сопротивления, совершают диверсии, распространяют листовки и готовят восстание. Руководителем подполья становится Василий Афонов (Сергей Жарков).

Тем временем нацисты разворачивают в городе свою собственную агентурную сеть, договариваются с готовыми сотрудничать таганрожцами, раздают должности коллаборационистам и говорят по-русски с карикатурным акцентом. Эта деталь — одно из многих удивительных запрятанных сокровищ «Таганрога», которые превращают этот драматичный, снятый по всем канонам фильмов о Великой Отечественной войне сериал в нечто совершенно особенное, стоящее особняком. Сложно причислить «Таганрог» к какому-то определенному жанру в том числе и из-за захватывающих экшн-сцен — деньги, потраченные на сериал, буквально кричат с каждым новым взрывом.

Создатель «Таганрога» Армен Назикян ранее работал над проектами «Шеф. Игра на повышение» и «Купчино», создал фильм «Любимая дочь папы Карло» и снимал знаменитого актера-бодибилдера Александра Невского в сериале «Невский. Охота на Архитектора». Вообще, «Таганрогом» занималась чуть ли не вся команда «Невского» от сценаристов Марии Ошмянской и Александра Иванова до продюсирующей проект Инессы Юрченко. Эта сплоченная команда решила привнести в старый формат сериалов о Великой Отечественной войне что-то новое. В нужные моменты «Таганрог» — это и увлекательный боевик, и военно-историческая драма, и шпионский триллер, и душераздирающая мелодрама, и даже внезапная комедия. Однако в самых важных деталях проект остается верен традициям.

И самой важной деталью здесь выступает центральная тема — агрессивная захватническая война, жертвами которой пали миллионы. Нацистская оккупация стала глубокой травмой для советского народа, оставившей незаживающие раны в памяти поколений. За годы войны миллионы людей столкнулись с нечеловеческой жестокостью, массовыми казнями, унижениями и разрушением привычного мира.

Сожженные деревни, концлагеря, блокадный голод, угон на принудительные работы — все это не просто страницы истории, а личные трагедии тысяч семей. Даже после освобождения боль от пережитого осталась в сердцах выживших, передаваясь их детям и внукам как эхо невероятного ужаса. Эта коллективная травма затем стала частью советской идентичности, отразилась в культуре, в кинематографе — и именно из всего этого черпает вдохновение «Таганрог».

Разнообразие жанров, в которые погружается «Таганрог», словно намекает на его амбиции: оставаясь в рамках традиционного военно-исторического повествования (столь привычного для российского телевидения), он при этом стремится завоевать как можно больше зрителей. Не все сцены одинаково убедительны — где-то эмоции захлестывают, где-то, напротив, не трогают. Но кадры после бомбежек — обугленные стены, выбитые окна, лица потерянных людей — никого не оставят равнодушным. Именно в этих моментах «Таганрог» особенно сильно напоминает: история войны — это не просто прошлое, а часть нашей общей памяти, которая до сих пор отзывается болью.

Сериал «Таганрог» выходит на Premier 3 мая