Режиссер озвучил главную проблему российского кино

Слабая драматургия и отсутствие идей - основные проблемы российского кинематографа, считает режиссер и кинодраматург Владимир Грамматиков.

"Главная проблема в отрасли, в индустрии, если она у нас есть, это драматургия. Это как раз драматургия. То есть это, как сказать, какие-то новые вообще возможности, идеи", - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС.

Ранее о нехватке сценаристов в киноиндустрии говорил народный артист РФ, режиссер Алексей Учитель. По его мнению, нехватка сценаристов не только проблема российского, но и мирового кинематографа. Актер театра и кино Александр Раппопорт также отмечал нехватку ярких педагогов в театральных училищах.