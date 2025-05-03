Какие свежие фильмы и сериалы уже можно посмотреть в Сети

Энтони Хопкинс замуровывает Скарсгарда в шикарном автомобиле, влюблённая парочка играет на нервах полиции, Юра Борисов бьёт татуировки на лбу и становится учителем, а школьная уборщица идёт по следу серийного маньяка. Отдыхаем на майских праздниках со свежей подборкой кино, доступного в сети.

© Омск Здесь

Западня (18+)

Режиссёр: Дэвид Яровески

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.1

Время: 1 час 35 минут

О чём фильм. Мелкий воришка Эдди (Билл Скарсгард) не мог поверить в свою удачу, когда увидел шикарное авто посреди обшарпанных многоэтажек. Ещё и незапертое. Недолго думая, Эдди решает угнать машину, однако, как только он садится в неё, двери дистанционно закрываются. Парень оказывается в ловушке самопровозглашённого линчевателя (Энтони Хопкинс). Если Эдди не придумает, как ему выбраться из этой мышеловки, то погибнет. Начинается жестокая игра, в которой могут пострадать много людей в самом центре Лос-Анджелеса.

Что интересного. Машина, которая становится пыточной камерой для незадачливого воришки, была изготовлена и спроектирована специально для фильма. Это Dolus - внедорожник на базе Land Rover Defender. Это единственный в своём роде автомобиль с индивидуальным дизайном. Всего их было сделано два: один для интерьерных съёмок внутри машины, второй - для трюковых заездов по ночному городу. Сейчас машина передана в музей автомобилей Volo. Стоимость автомобилей - 1,3 миллиона долларов США. Между прочим, номерной знак автомобиля Dolus 18US3591 отсылает к разделу 18 Кодекса Соединённых Штатов, разделу 3591, в котором подробно описаны факторы, которые следует учитывать при рассмотрении дел лиц, осужд`нных за преступления, караемые смертной казнью. Кстати, "Западня" - ремейк аргентинского фильма "Мышеловка" (18+).

Кому не понравится. Клаустрофобный триллер, приправленный "маньячным" шармом Энтони Хпкинса - оскороносного Ганнибала Лектера из "Молчания ягнят" (18+). Он противопоказан тем, кто боится замкнутых пространств и атмосферы психологического хоррора.

Джун и Джон (18+)

Режиссёр: Люк Бессон

Рейтинг на "КиноПоиске": 5.8

Время: 1 час 32 минут

О чём фильм. Джон (Люк Стэнтон Эдди) - заурядный офисный служащий, который терпит унижения от своего босса и постоянно попадает в нелепые ситуации. Он всегда был хорошим мальчиком и играл по правилам, пока не встретил Джун (Матильда Прайс). Она живёт так, как будто у неё есть только сегодняшний день. Вместе они пускаются в опасное путешествие в поисках острых ощущений и любви, бросая вызов общественности и правопорядку.

Что интересного. Сценарий был написан Люком Бессоном и снят им на смартфон в период пандемии в 2020 году. Фильм ждал своего часа пять лет. Главные роли исполнили пока неизвестные в киноиндустрии актёры, которые прошли у Бессона долгий кастинг. Все интимные сцены Джона и Джун режиссёр снимал лично.

Кому не понравится. Критики уже отмечают, что это далеко не лучшая картина французского кинорежиссёра, а оригинальность фильма и вовсе вызывает серьёзные сомнения. Если вы ждёте новое прочтение заезженной истории о забитом мальчике и девочке, которая круто меняет его жизнь, то мелодрама Бессона не то, что вы ищете.

Урок (18+)

Режиссёр: Сергей Филатов

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.1

Время: 8 серий по 50 минут

О чём сериал. Машина популярного рэп-исполнителя Антона (Юра Борисов), известного как Lil Doj, выезжает на встречную полосу и круто переворачивается, как и вся его дальнейшая жизнь. В аварии погибает его девушка, а самого музыканта отправляют в реабилитационную клинику. Вскоре Антон сбегает оттуда и обнаруживает, что его жизнь рухнула: ни любимой, ни карьеры, ни денег. Он едет в родную Пермь в надежде, что родная мама в беде не бросит. Но старший брат Константин (Даниил Воробьёв) сообщает ему, что мамы уже год как нет в живых, а родительский дом он продаёт. И Костя делает бывшему рэперу предложение: он получит свою часть наследства, если устроится на работу учителем в родную школу.

Что интересного. Съёмки проходили в Перми. Кстати, одну из учениц в классе Юры Борисова играет 21-летняя актриса Алёна Долголенко, которая исполнила роль Натальи Гончаровой в мюзикле "Пророк. История Александра Пушкина" (18+), где сам Борисов сыграл роль великого поэта.

Кому не понравится. Если вы посмотрели "Трудных подростков" (18+) и остались равнодушны к подростковым проблемам, тогда история рэпера-учителя, который наставляет школьников на путь истинный, покажется вам примитивной и нереалистичной.

Коллекционер душ (18+)

Режиссёр: Сэм Цюа

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.8

Время: 1 час 59 минут

О чём фильм. Эта история произошла в вымышленном городе в Малайзии в 2006 году. Немая девочка Юйтун (Ван Шэнди) учится в женской школе. Там над ней постоянно издеваются четыре старшеклассницы, в том числе и дочь директора школы. Здесь же уборщицей работает её мама Ли Хань (Джанин Чан). Когда три ученицы, обижавшие Юйтун, внезапно пропадают, а тело четвёртой (дочери директора) падает с потолка актового зала, в случившемся обвиняют Ли Хань. Но её дочь тоже исчезает. Тогда женщина отправляется на поиски девочек, но ещё не подозревает, что напала на след многоликого зла.

Что интересного. "Коллекционер душ" - это ремейк с элементами мистического хоррора Сэма Цюа на свой же фильм "Место молчания" (18+) 2022 года. Первый фильм при скромном бюджете неплохо выступил в прокате в азиатских странах. Режиссёра заметили в Китае и предложили ему снять китайскую версию.

Кому не понравится. Гнетущая аура затхлости, кровавые брызги, детские крики ужаса и падающие с потолка трупы - такое не посмотришь под майские шашлыки. Если хотели провести киносеанс с уютом, выберите что-то менее кровожадное.