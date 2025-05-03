Снег, ветер, туман и гром: как делают погоду в кинопарке «Москино»

В кинопарке «Москино» в ясный летний день может запросто пойти снег или ливень, а полный штиль вдруг сменяется штормовым ветром. За изменения погодных условий на съемках проектов отвечают пиротехники.

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Алексей Терехин — один из главных пиротехников в стране, который трудится в киноиндустрии. В кинопарке «Москино» он создавал снег, дождь, ветер и искусственный дым. Одной из первых работ мастера стал проект «По зову сердца». Съемки проходили в декорациях кинопарка «Уездный город» и «Глухая деревня», для фильма команда пиротехников создавала кадры с сильным ветром.

«По сценарию штаб уезжал, и нужно было показать в кадре ветер. Осенние листья мы разгоняли вентиляторами. Для создания необходимо не только специальное, а иногда и подручное оборудование, электричество и вода», — рассказал Алексей Терехин.

С ветром в кадре возникает много трудностей. Казалось бы, мощный вентилятор решает все, но это не так. Порой люди думают, что с ветром — как со светом: если можно скрестить лучи двух прожекторов, то почему нельзя перекрестить ветер от двух вентиляторов? Но дело в том, что, когда два воздушных потока пересекаются, выходит нечто совершенно непрогнозируемое. Например, если актер стоит за деревом и ветер дует на ствол, то ничего особенного происходить не будет, а если как следует «подуть» в павильоне, то поток через мгновение отразится от стен и вернется обратно.

Другой проект Алексея Терехина — полнометражный фильм «Звезды в Сибири». Для него команда специалистов засыпала площадь перед декорацией «Витебский вокзал» и автомобили в кадре бутафорским снегом.

«Мы сыпали имитированный снег на землю. На это нам потребовалось около 150 килограммов бумаги — мы привезли ее в мешках и рассыпали через специальный аппарат вместе с водой, чтобы реквизит не развеяло по ветру. Для работы мы использовали специальный целлюлозный пух, похожий на обычную белую бумагу», — рассказал пиротехник.

Для кинотеатрального представления Игоря Угольникова «Говорит Москва! Битва за Москву! Первая победа», которое с аншлагом шло в декорации «Линия обороны» кинопарка в декабре 2024 года, пиротехники пускали специальный дым.

Алексей Терехин добавил, что для подготовки площадки к каждому представлению команде пиротехников нужно было развезти по полю 55 мешков с торфом и около сотни зарядов пиротехники. Все они должны эпично взорваться в нужное время и при этом не причинить никому вреда. Во время реконструкции танковой атаки звучали выстрелы из танков и пушек, по полю стелился дым, похожий на густой неравномерный туман. Примечательно, что такой туман не имеет запаха и не вреден для здоровья.

Помимо снега, ветра и дыма, пиротехники в кино создают гром и дождь. Сымитировать гром проще всего — достаточно лишь наложить соответствующий звук. Молния — это вспышка, например от фотоаппарата. Дальше по сложности идет дождь: тут нужно побольше воды. Капли, неприятную морось или ливень желаемой интенсивности создают и регулируют с помощью специальных распылителей — дождевых стоек.

Кинопарк «Москино» — часть проекта Сергея Собянина «Москва — город кино» и объект московского кинокластера, который развивает столичный Департамент культуры. Здесь уже построено 18 натурных площадок, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры. Среди них — декорации «Центр Москвы», «Москва 1940-х годов», «Витебский вокзал», «Аэропорт Юрово», «Соборная площадь Москвы», «Глухая деревня», «Партизанская деревня», «Уездный город», «Ковбойский городок», «Питерский бар» и другие площадки.

Московский кинокластер — это объекты инфраструктуры, услуги и сервисы для кинопроизводителей, которые развивает Правительство Москвы в рамках проекта «Москва — город кино». В его структуру входят кинопарк «Москино», Киностудия Горького (площадки на улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде), кинозавод «Москино», сеть кинотеатров «Москино», кинокомиссия и киноплатформа «Москино».

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