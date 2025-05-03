Как мог выглядеть мультфильм «Энканто» и кто не попал в финальную версию

В 2021 году в широкий прокат вышел«Энканто»— яркий, музыкальный и безусловно добрый мультфильм студии Disney. И пока зрители по всему миру с замиранием сердца ждут продолжения франшизы, редакция Тлум.Ру предлагает вернуться к истокам и посмотреть на концепт-арты, погружаясь в мир волшебства и семейных ценностей.

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Какой могла быть Мирабель и как мог выглядеть интерьер Каситы? Судя по первым наброскам, главная героиня предполагалась сильно младше. А рисовка концепт-артов напоминает стилистику студии Ghibli. Забавно, не правда ли?

На этапе разработки семья Мадригал была гораздо более могущественной и большой, однако некоторые персонажи не вошли в мультфильм. Кто не попал в финальную версию?

Групповое фото

Семейный ужин

Вся семья

Клара, которая умела бы лечить чужую боль прикосновением, но чувствовала её, как свою.

Пако, эмоции которого влияли на погоду так сильно, что его обида могла создать грозу в целом городе.

Андрес, способный замедлять и ускорять время. Мальчик искал моменты, которые другие упустили, и возвращал их.

Сестрички-близняшки: одна управляла светом, другая — тенью. Их характеры и способности были совсем разными, а дар зависел от единства: стоило девочкам поссориться — и сила начинала разрушать дом. Интересный символ баланса.

Александра — древняя прародительница рода Мадригал, дух которой жил в доме и иногда «подсказывал» семье путь вместо привычных подсказок Каситы. Её магия была основой всей силы рода.

Некоторые герои претерпели значительные изменения. Например, Пепа была абсолютно неуязвима — ей ничто не могло навредить: ни пламя, ни холод, ни падения, ни даже злая магия. Её называли «ходячей крепостью», и в черновиках она часто защищала детей семьи от разных опасностей.

Изменились также и способности Изабеллы: изначально она создавала живые, разумные растения — маленьких зелёных существ, которые ходили, общались и даже помогали ей.

Да и жених Изабеллы был совершенно иным — простым человеком, с которым она собиралась сбежать из семьи. Позже конфликт между магической семьёй и внешним миром пересмотрели, чтобы сосредоточиться на внутреннем росте самой Изабеллы.

Создатели мультфильма делились, что изначально история задумывалась как рассказ о магии и могуществе, но со временем она превратилась в историю о семье, идентичности и принятии.

Хотелось бы вам познакомиться с кем-то из вырезанных персонажей и увидеть более магическую, хаотичную версию «Энканто»? Чтобы не пропустить увлекательные новости о любимых анимационных шедеврах, добавляйте наш сайт в закладки.