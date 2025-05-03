Как мог выглядеть мультфильм «Энканто» и кто не попал в финальную версию

Очаровательные концепт-арты по вселенной мультфильма «Энканто»
В 2021 году в широкий прокат вышел«Энканто»— яркий, музыкальный и безусловно добрый мультфильм студии Disney. И пока зрители по всему миру с замиранием сердца ждут продолжения франшизы, редакция Тлум.Ру предлагает вернуться к истокам и посмотреть на концепт-арты, погружаясь в мир волшебства и семейных ценностей.
Какой могла быть Мирабель и как мог выглядеть интерьер Каситы? Судя по первым наброскам, главная героиня предполагалась сильно младше. А рисовка концепт-артов напоминает стилистику студии Ghibli. Забавно, не правда ли?
На этапе разработки семья Мадригал была гораздо более могущественной и большой, однако некоторые персонажи не вошли в мультфильм. Кто не попал в финальную версию?
Клара, которая умела бы лечить чужую боль прикосновением, но чувствовала её, как свою.
Пако, эмоции которого влияли на погоду так сильно, что его обида могла создать грозу в целом городе.
Андрес, способный замедлять и ускорять время. Мальчик искал моменты, которые другие упустили, и возвращал их.
Сестрички-близняшки: одна управляла светом, другая — тенью. Их характеры и способности были совсем разными, а дар зависел от единства: стоило девочкам поссориться — и сила начинала разрушать дом. Интересный символ баланса.
Александра — древняя прародительница рода Мадригал, дух которой жил в доме и иногда «подсказывал» семье путь вместо привычных подсказок Каситы. Её магия была основой всей силы рода.
Некоторые герои претерпели значительные изменения. Например, Пепа была абсолютно неуязвима — ей ничто не могло навредить: ни пламя, ни холод, ни падения, ни даже злая магия. Её называли «ходячей крепостью», и в черновиках она часто защищала детей семьи от разных опасностей.
Изменились также и способности Изабеллы: изначально она создавала живые, разумные растения — маленьких зелёных существ, которые ходили, общались и даже помогали ей.
Да и жених Изабеллы был совершенно иным — простым человеком, с которым она собиралась сбежать из семьи. Позже конфликт между магической семьёй и внешним миром пересмотрели, чтобы сосредоточиться на внутреннем росте самой Изабеллы.
Создатели мультфильма делились, что изначально история задумывалась как рассказ о магии и могуществе, но со временем она превратилась в историю о семье, идентичности и принятии.
Хотелось бы вам познакомиться с кем-то из вырезанных персонажей и увидеть более магическую, хаотичную версию «Энканто»? Чтобы не пропустить увлекательные новости о любимых анимационных шедеврах, добавляйте наш сайт в закладки.