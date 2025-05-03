Десять фильмов про любовь, которые стоит пересмотреть на выходных

О любви сняты тысячи картин. Чувственные линии прописаны в сюжетах драм, боевиков и даже фильмов ужасов. У лент, о которых мы расскажем ниже, высокий рейтинг, и каждая из них получила престижные номинации и премии.

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«Настоящая любовь», США, 1993 год

Жанр: криминал, мелодрама, боевик

Режиссёр: Тони Скотт

Главные актёры: Кристиан Слэйтер, Патриша Аркетт, Деннис Хоппер, Вэл Килмер, Гари Олдман

Возрастные ограничения: 18+

Один из ярких фильмов 90-х повествует о трогательной любви двух потерянных в обществе людей. Алабама только начала работать девушкой по вызову, но судьба знакомит её с продавцом комиксов Кларенсом. Молодых людей охватывает безумная любовь, которая приводит к необдуманным действиям и серьёзным последствиям в криминальном мире.

Сценарий к картине написал Квентин Тарантино ещё до того, как обрёл мировую славу. Он продал свой труд за ничтожную сумму, чтобы профинансировать легендарных «Бешеных псов». Именитый режиссёр позже признавался, что так ни разу и не приехал на съёмочную площадку.

Тони Скотт не щадил актёров и был крайне требовательным в профессиональном плане. К примеру, Патрисии Аркетт приходилось терпеть пощёчины, которые режиссёр с лихвой ей раздавал, чтобы помочь вжиться в образ. Скотт чувствовал вину, поэтому в конце съёмок подарил Аркетт тот самый «Кадиллак» из фильма.

Жанр: мелодрама, фантастика, драма

Режиссёр: Мишель Гондри

Главные актёры: Джим Керри, Кейт Уинслет, Кирстен Данст, Марк Руффало

Возрастные ограничения: 18+

Фильм, полный актёрской импровизации, вызвал настоящую бурю волнения среди кинокритиков: одни были ошеломлены пронзительной моралью картины, другие же, напротив, не увидели ничего ценного. Впрочем, по мнению зрителей, картину нужно не просто посмотреть, а пересмотреть несколько раз и уже тогда вступать в дискуссию о смысле.

За роль главного героя боролся Николас Кейдж, но она досталась Джиму Керри. Мишель Гондри дал актёрам полную свободу в импровизации. Более того, он разработал целую систему управления камерами.

Если Кейт Уинслет и Джим Керри могли действовать как им заблагорассудится, то операторы находились под жёстким контролем режиссёра. У каждого были специальные наушники, по которым режиссёр давал указания. Сам Гондри смотрел лишь ту картину, которую ему передавали с камер.

По мнению Уинслет, именно такая профессиональная вседозволенность и отсутствие жёстких рамок позволили ей в большей мере раскрыть характер и образ Клементины.

Жанр: фэнтези, триллер, драма

Режиссёр: Кристоф Ган

Главные актёры: Леа Сейду, Венсан Кассель

Возрастные ограничения: 12+

Красочная интерпретация всеми известной сказки с Венсаном Касселем в главной роли. Актёр был вынужден играть все свои сцены в образе Чудовища дважды. Первый раз – в специальном гриме, а второй – активно используя мимику, чтобы при работе можно было наложить движения лица на цифровую голову персонажа.

Изначально планировалось привлечь к работе Жерара Депардье. Для него отводилась роль отца главной героини, но актёру не посчастливилось влиться в состав. Картину снимали 57 дней, и почти все сцены отыгрывались на фоне хромакея.

Жанр: драма, мелодрама, музыка

Режиссёр: Эмиль Ардолино

Главные актёры: Дженнифер Грей, Патрик Суэйзи

Возрастные ограничения: 12+

Пожалуй, это один из лучших фильмов про любовь. Пронзительная романтическая история двух главных героев на века превратила их союз в культовый и подарила многочисленную армию поклонников актёрам. Патрик Суэйзи требовательно отнёсся к своей роли. Все сцены он исполнял сам, а в эпизоде с бревном упал и сильно повредил ногу.

Знаменитый танец, который Суэйзи и Грей исполняли в любовной сцене, был их импровизацией. Именно эти движения актёры исполняли на кинопробах.

Та любовная магия, которая с первых же кадров бросается в глаза зрителю, на самом деле – высокий актёрский профессионализм. Патрик и Дженнифер не ладили друг с другом, и буквально каждый съёмочный день у них начинался и заканчивался грандиозным скандалом. Но им всё-таки удалось побороть свой пыл и с помощью режиссёра отдаться во власть кинематографа.

Репетиции почти всегда плавно переходили в затяжные вечеринки, где начинала танцевать даже та часть съёмочной группы, которая была от этого далека. Такие танцевальные ночи привели к тому, что каждый актёр стал сильнее вживаться в роль и сопоставлять себя со своим персонажем.

Жанр: драма, мелодрама

Режиссёр: Ник Кассаветис

Главные актёры: Райан Гослинг, Рэйчел Макадамс, Джеймс Гарнер

Возрастные ограничения: 12+

Фильм о любви времён Второй мировой войны, которую не смогли разрушить ни расстояние, ни время. Сюжет был взят из одноимённого романа Николаса Спаркса – известного американского писателя.

Для Райана Гослинга эта роль стала звёздной и дала толчок его карьере. Однако на главную роль изначально планировалось привлечь Тома Круза. В далёком 1995 году, когда картина ещё находилась в стадии разработки, состав съёмочной группы был другой. Режиссёром должен был быть Джим Шеридан, а главную женскую роль – исполнять начинающая актриса Эшли Джадд. В какое-то время на роль Ноя даже рассматривался Джастин Тимберлейк.

Поразительно, однако Райан Гослинг изводил Рэйчел Макадамс различными претензиями профессионального характера. Оба актёра настолько невзлюбили друг друга, что режиссёру фильма Нику Кассаветису пришлось прибегнуть к сеансам психотерапии. Работа со специалистом помогла, и между актёрами даже завязался яркий, но непродолжительный роман.

Жанр: мюзикл, драма, мелодрама

Режиссёр: Дэмьен Шазелл

Главные актёры: Райан Гослинг, Эмма Стоун, Джон Ледженд

Возрастные ограничения: 18+

Романтическая музыкальная история о жизни двух ярких личностей, которые понимают, что созданы друг для друга. Пианист Себастьян и начинающая актриса Миа пытаются построить личное счастье и осуществить свои мечты.

Ла-Ла Ленд – прозвище Лос-Анджелеса, города, где и разворачиваются события. Кроме того, «ла-ла лендом» называют уход от реальности в страну фантазий, что является основным смыслом всей картины.

Все партии на фортепиано были записаны пианистом Рэнди Кербером до момента начала съёмок. Уже потом Райан Гослинг брал уроки игры на этом инструменте. Двухчасовые занятия шли шесть дней в неделю, в результате чего актёр мог играть самостоятельно, без участия дублёров.

Райан Гослинг и Эмма Стоун привыкли друг к другу ещё во время работы в картинах «Эта дурацкая любовь» и «Охотники на гангстеров». Для них этот фильм стал третьей совместной работой. Чтобы прочувствовать на себе золотую эпоху мюзиклов Голливуда, съёмочная группа просмотрела всю классику кинематографа, начиная от «Шербурских зонтиков».

Гослинг и Стоун специально брали уроки бальных танцев и степа, ведь в картине у их персонажей много танцевальных сцен.

Жанр: драма, мелодрама

Режиссёр: Пэт О’Коннор

Главные актёры: Киану Ривз, Шарлиз Терон

Возрастные ограничения: 12+

История о том, как будничная жизнь может в корне измениться, если в ней найдётся место любви. Фильм с Киану Ривзом и Шарлиз Терон в главных ролях провалился в прокате, но полюбился зрителям. Для актёров не впервой сниматься вместе: до этого они сыграли супружескую пару в культовом «Адвокате дьявола». В своё время Киану даже приписывали роман с Шарлиз, однако они опровергали любые слухи и называли себя просто хорошими друзьями.

Шарлиз Терон ради работы в «Сладком ноябре» отказалась от главной роли в фильме «Перл-Харбор». А Киану Ривз приступил к съёмкам на волне славы после выхода «Матрицы».

Жанр: военный, мелодрама, история, драма

Режиссёр: Михаил Калатозов

Главные актёры: Татьяна Самойлова, Алексей Баталов, Василий Меркурьев, Александр Шворин

Возрастные ограничения: 12+

Лучший фильм 50-х годов, повествующий о трагической любви двух главных героев, чьи судьбы были разрушены войной. Фильм произвёл настоящий фурор на фестивале в Каннах и удостоился главной награды. Правда, в СССР эту победу встретили сдержанно – одной заметкой в газете, без указания имён режиссёра картины и сценариста.

Эта картина не только распахнула двери в мир кино главным актёрам, но и помогла раскрыться ещё одному молодому таланту. Ассистентом режиссёра подрабатывал тогда ещё никому не известный француз Клод Лелуш. Будучи туристом, парень случайно оказался на «Мосфильме». Сейчас Лелуш на заслуженной пенсии, а на его счету несколько «Оскаров» и других весомых наград.

«Привидение», США, 1990 год

Жанр: мелодрама, фэнтези, триллер, драма

Режиссёр: Джерри Цукер

Главные актёры: Патрик Суэйзи, Деми Мур, Вупи Голдберг, Тони Голдуин

Возрастные ограничения: 18+

Блестящие кинопробы убедили режиссёра утвердить на главную мужскую роль Патрика Суэйзи. И не зря. Эта картина – одна из его лучших ролей. Забавно, но изначально роль должны были отдать Брюсу Уиллису, однако он отказался, посчитав, что сценарий фильма слабоват и он однозначно провалится в прокате. Кроме того, режиссёр предлагал на главную роль Пола Хогана. Тот тоже отказался – из-за занятости в другой картине.

А вот Деми Мур была утверждена почти сразу: всё из-за её умения плакать в любой момент, когда это необходимо по задумке режиссёра.

Жанр: драма, мелодрама

Режиссёр: Лоне Шерфиг

Главные актёры: Энн Хэтэуэй, Джим Стёрджесс

Возрастные ограничения: 18+

Судьбоносная встреча изменила жизнь двух совершенно разных людей. Она – мечтательница, которая смотрит на мир через розовые очки, а он – любимец женщин, привыкший получать всё с первого раза. У героев был только один незабываемый день, после которого они решили остаться друзьями.

Первые страницы сценария настолько впечатлили Энн Хэтэуэй, что она лично прилетела на встречу к режиссёру Лоне Шерфигу, чтобы уговорить его дать роль именно ей. Жалеть об этом не пришлось: Хэтэуэй действительно идеально вжилась в образ главной героини.