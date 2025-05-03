Каким получился фильм «Легенды наших предков»

Оценка: 8 из 10

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Семейное фэнтези «Легенды наших предков» вышло в российской прокат 1 мая 2025 года. Режиссёр: Иван Соснин. В ролях: Александр Яценко, Антон Кузнецов, Александр Бабаскина, Наталья Павленкова, Марьяна Спивак, Юрий Колокольников и другие.

Плохой отец и хороший журналист (Александр Яценко) отправляется со своей дочкой Мирой в дорожное путешествие по местам легенд удмуртских народов и их соседей. Цель героев — спасти сказочные существа из уральского фольклора, о которых народ стал забыть, что для них равнозначно смерти. Дело в том, что этих существ видит только отец — всё началось с командировки в тайгу, где он впервые повстречал двухметрового и волосатого как йети хранителя леса (Антон Кузнецов из «ЮЗЗЗ»). Мира относится к рассказам папы с большим сомнением, но соглашается поехать с ним, потому что, как мы все хорошо понимаем, эта поездка нужна им обоим.

В основе третьего полнометражного фильма Ивана Соснина, как нетрудно догадаться из названия, мифы и предания малых народов Урала, на которые в том числе опирался и Павел Бажов в создании своих сказов. В эпоху, когда российский кинематограф увяз в бесчисленных экранизациях сказок, «Легенды наших предков» ощущаются глотком свежего воздуха. Это такой же фольклор нашей страны, но репрезентации в кино у него почему-то преступно мало. В этом плане молодым зрителям и семейной аудитории от скромного, простого и доброго фильма Соснина будет куда больше пользы — в просветительском, культурологическом смысле — чем от дорогих сказочных блокбастеров, которые всё никак не устанут вести свою войну с голливудским кино.

«Легенды наших предков» — это фильм, создающий зону комфорта. В нём не обошлось без штампов жанра (Яценко не первый, кто говорит с воображаемыми друзьями, но, нужно признать, Соснин сумел повернуть этот концепт в правильное русло и тем самым преподал урок Джону Красински с его неудачным фильмом IF). Впрочем, штампы можно простить, ведь идея у картины очень хорошая, которая движется по траектории от общего «давайте сохраним местный фольклор, передавая его из уст в уста» к касающейся всех нас частной мудрости: «Чем больше сидишь в болоте, тем меньше из него хочется выходить». Будем надеяться, что этот фильм сподвигнет кого-нибудь покинуть своё болото.

Иван Соснин продолжает уверенно двигаться по выбранному им самим пути. Со временем у него становится всё больше попутчиков, и это не может не радовать. Остаётся пожелать от всей души молодому автору попутного ветра.