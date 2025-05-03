Директор «Маши и Медведя» прокомментировал слухи об уходе сериала из России

Управляющий директор студии «Анимаккорд» Дмитрий Ловейко ответил на слухи об уходе мультипликационного сериала «Маша и Медведь» из России. Его цитирует издание «Подъем».

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«Это неправда. Но комментировать я не могу. Это не так», — сказал он.

По его словам, «Маша и Медведь» остается в России, а он остается директором мультсериала.

До этого журналист Иван Ильин заявил, что в московском офисе студии «Анимаккорд» начались массовые сокращения. По его информации, последних аниматоров должны уволить к 30 июня, после чего развитием студии якобы займется только главный офис на Кипре.

Ильин утверждал, что студия решила уйти из России из-за сложностей с выводом средств и недовольства основателя франшизы, художника Олега Кузовкова, судьбой сериала.

Студию «Анимаккорд» основали Ловейко и Кузовков. Ловейко рассказывал, что Кузовков — автор идеи сериала, художник пришел к продюсеру с уже готовыми персонажами и сценариями первых серий. По данным на 2017 год, Дмитрий Ловейко владел 20% студии «Анимаккорд».

Накануне стало известно, что продюсер «Синего трактора» обратился в суд 2 тыс. раз, чтобы защитить авторские права.