Топ-5 фильмов для просмотра на выходных

Благодаря майским праздникам у тебя появится больше времени на отдых и хобби. Поэтому не упусти шанс ознакомиться с потрясающими картинами, представленными в нашей подборке. Наверняка какие-то из них прошли мимо тебя, и эту оплошность нужно исправить как можно быстрее.

© кадр из фильма «Четыре пера» (2002)

«Неприятности» (Strul), 2024

Криминальная комедия от шведского режиссера Джона Холмберга.

Конни (Филип Берг) — разведенный продавец электроники, попадает в тюрьму за преступление, которое он не совершал. За решеткой он знакомится с преступниками, которые делают его частью плана побега. Все, о чем мечтает Конни, — это успеть на день рождения к своей любимой дочери и купить ей подарок, о котором она говорила, — лошадь.

«Неприятности» — глоток свежего воздуха в кинематографе. Этот фильм не претендует на звание шедевра, но при этом умудряется быть искренним и по-настоящему забавным, смеяться над избитыми клише и удивлять неожиданными поворотами сюжета. Здесь есть все, что нужно для хорошей комедии: колоритные персонажи, динамичный сюжет, эффектная съемка и монтаж, доля хаоса и абсурда, присущая этому направлению жанра. Ну и невозможно не отметить отличный юмор — тонкий и ироничный, высмеивающий недостатки современного общества. Обязательно выдели время для того, чтобы порадовать себя этим фильмом. Если ты устал от голливудских блокбастеров и ищешь что-то нестандартное и оригинальное, то это кино как раз для тебя.

«Похищенная» (A Lonely Place to Die), 2011

Боевик от британского режиссера Джулиана Джилби («Вершина страха», «Пластик»).

Действие фильма разворачивается в горах Шотландии. В центре сюжета — группа альпинистов, которые во время восхождения находят в горах маленькую девочку, запертую в подземной камере. Понимая, что девочка похищена, они решают спасти ее, не подозревая, в какую смертельную игру они ввязались.

Много экшен-сцен, ощущение изолированности и беспомощности, погони по опасным горным тропам — все это ждет тебя в картине Джулиана Джилби. Сюжет, который на первый взгляд кажется довольно простым и предсказуемым, по мере развития события обрастает новыми деталями и неожиданными поворотами. Более того, он держит в напряжении от самого начала и до финальных титров. Каждый звук, каждое движение в кадре сопровождается ощущением угрозы, ты понимаешь, что герои находятся в уязвимом положении и, по сути, не могут спрятаться. Если ты любишь триллеры с динамичным сюжетом и любишь любоваться потрясающими видами, то этот фильм точно стоит посмотреть.

«Четыре пера» (The Four Feathers), 2002

Приключенческая драма от индийского режиссера Шекхара Капура («Золотой век», «Елизавета»). Картина — ремейк экранизации 1939 года одноименного произведения, основанного на реальных событиях, Альфреда Мейсона.

Гарри Февершам (Хит Леджер) — молодой британский офицер, которому пророчат блестящее будущее. Однако, когда его полк получает приказ отправиться в Судан для подавления восстания махдистов, Гарри подает в отставку. Его поступок воспринимается друзьями и невестой как предательство, и они вручают ему четыре белых пера — символ трусости. Ощущая тяжесть позора и вины, Гарри решает искупить свою вину. Он отправляется в Судан, переодевшись в араба, чтобы помочь своим бывшим товарищам.

Визуально фильм великолепен. Операторская работа Роберта Ричардсона, известного по сотрудничеству с Квентином Тарантино и Мартином Скорсезе, захватывает дух. Широкие панорамы пустыни, динамичные сцены сражений и крупные планы, передающие эмоциональное состояние героев, — все это запоминается надолго. Музыкальное сопровождение Джеймса Хорнера, обладателя двух премий «Оскар» за музыку и песню для «Титаника», усиливает драматизм происходящего на экране.

Помимо Хита Леджера, в фильме снялись Кейт Хадсон, Уэс Бентли, Джимон Хонсу и Крис Маршалл, поэтому не сомневайся: тебя ждут только колоритные и харизматичные персонажи. Если тебе нравятся истории о мужестве, чести и искуплении, то этот фильм — как раз то, что тебе нужно.

«Перелом» (Fractured), 2019

Детективный триллер от американского режиссера Брэда Андерсона («Машинист», «Тревожный вызов»).

В центре сюжета Рэй Монро (Сэм Уортингтон), который вместе с женой Джоанн (Лили Рэйб) и дочерью Пери (Люси Капри) попадает в аварию по пути домой. Девочка получает травму, поэтому семья вынуждена обратиться за помощью в ближайшую больницу. После странных событий, происходящих в клинике, Рэй обнаруживает, что его жена и дочь бесследно исчезли, как и все доказательства того, что они были здесь.

На протяжении всего фильма Рэй отчаянно пытается найти своих близких, сталкиваясь с безразличием персонала больницы и растущим скептицизмом окружающих. Он уверен, что стал жертвой заговора, но чем больше он копает, тем больше вопросов возникает. Тебе предстоит вместе с главным героем разобраться: действительно ли произошел зловещий сговор или же Рэй, переживший травму головы, просто теряет связь с реальностью.

Актерская игра Сэма Уортингтона приковывает внимание к экрану. Он потрясающе справляется с ролью отчаявшегося отца, балансируя на грани здравомыслия и безумия. В целом фильм заставляет задуматься о хрупкости человеческой психики: ты сомневаешься в каждом повороте сюжета и до последнего момента гадаешь, что на самом деле произошло в больнице. «Перелом» — достойный представитель триллера, который точно останется в твоей памяти надолго.

«Спасительница» (Saint Maud), 2019

Психологический хоррор от британского режиссера Роуз Гласс («Момент ужаса»).

Мод (Морфидд Кларк) — молодая медсестра, пережившая тяжелую психологическую травму, которая привела ее к радикальной религиозности. Ее берут на работу ухаживать за смертельно больной танцовщицей Амандой (Дженнифер Эль), и женщина неожиданно находит в этом свое призвание и утешение. Правда, постепенно она укрепляется в уверенности в том, что сам Бог избрал ее для особой миссии — спасти душу Аманды.

Фильм мастерски играет с нашими ожиданиями. С самого начала мы видим главную героиню как набожную девушку, которая стремится жить по заповедям. Она разговаривает с Богом, даже получает от него знаки. Постепенно, по мере развития сюжета, ты начнешь сомневаться в реальности происходящего, ставя себя на место героини. Что касается визуальной составляющей фильма — тебя ждут мрачные, клаустрофобные интерьеры, тусклое освещение и тревожная музыка.

Стоит сразу предупредить: здесь нет скримеров и обилия крови. Главный ужас картины заключается в ее психологизме, попытке понять природу веры, увидеть границы между реальностью и иллюзиями. Рекомендуется к просмотру, если ты не боишься сложных и неоднозначных фильмов.