Авторы аниме «Клинок, рассекающий демонов» показали обновленного героя

Экс-Истребитель демонов в новом облике. Компании Ufotable и Aniplex продолжают подогревать интерес к новому полнометражному фильму по мотивам популярной манги «Клинок, рассекающий демонов». На этот раз нам показали обновленную версию персонажа по имени Тенген Узуй — одного из сильнейших Истребителей демонов.

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В конце предыдущей сюжетной арки Тенге покинул организацию Истребителей демонов и с тех пор сильно изменился, отпустил волосы и надел новую глазную повязку. А его выражение лица не сулит врагам ничего хорошего.

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Аниме «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» основан на сюжетной арке «Бесконечный замок» и станет первой частью трилогии. В Японии мультфильм выйдет 18 июля, а на Западе его покажут 12 сентября. Пока неясно, когда именно он доберется до России.