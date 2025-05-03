Опубликован список самых кассовых российских фильмов 2025 года

Россиянам назвали самые кассовые фильмы 2025 года. Об этом пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика».

© кадр из фильма «Волшебник Изумрудного города: Дорога из желтого кирпича»

Лидером рейтинга стал фильм «Волшебник изумрудного города», который собрал более 3 миллиардов рублей. На втором месте — «Финист. Первый богатырь», собравший 2,74 миллиарда рублей. Третье место занял фильм «Пророк. История Александра Пушкина» с кассовыми сборами в 1,63 миллиарда рублей.

В десятку лучших также вошли российские фильмы «Батя. Дед», «Красный шёлк», «Царевна-лягушка», «Пальма», «Кракен», «Злой город» и «Манюня: День рождения Ба».

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