Актер Лиллардом рассказал, каким будет фильм «Пять ночей с Фредди 2»

Издание ComingSoon опубликовало интервью со звездой «Пять ночей с Фредди» Мэттью Лиллардом. Актёр намекнул, что во второй части фильма ужасов будет больше экшена и страшных эпизодов.

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Может быть, в сценарии больше пугающих моментов. Может быть, он немного более насыщен экшеном. Я не знаю. Я здесь не для того, чтобы сказать «да, это так» или «нет, это не так». Но я думаю, что фанатам понравится следующий фильм, и я думаю, что они могут сильно испугаться на премьере.

Первая часть экранизации видеоигры «Пять ночей с Фредди» вышла в 2023 году. Картину ждал кассовый успех — ужасы собрали $ 297 млн в прокате. Новый фильм об аниматрониках-убийцах выйдет 5 декабря.