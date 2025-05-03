Галь Гадот и Маттиас Шонартс снимутся в фильме «Руины»

Галь Гадот («Чудо-женщина», «Красное уведомление») и Маттиас Шонартс («Курск», «Бессмертная гвардия») сыграют главные роли в фильме «Руины» (Ruin) режиссера Ники Каро («Жена смотрителя зоопарка», «Мулан»). Как сообщает Hollywood Reporter, сценарий написали Каз и Райан Фирпо («Вечные»). Съемки запланированы на 2026 год.

Действие будущего фильма разворачивается на руинах Германии после Второй мировой войны, где недавно освобожденная заключенная лагеря (Гадот) образует неожиданный союз с немецким солдатом (Шонартс), поскольку они оба стремятся отомстить нацистскому отряду.