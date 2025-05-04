Наталья Бондарчук оценила перспективы ИИ в кинематографе

Наталья Бондарчук считает, что ИИ со временем может заменить сценаристов
Искусственный интеллект в перспективе может заменить сценаристов, что сделает фильмы похожими на компьютерную игру. По мнению заслуженной артистки РСФСР режиссера Натальи Бондарчук, это вызывает серьезные опасения.
«В нашей классической русской литературе есть золотой век: Пушкин, Лермонтов, Толстой, Достоевский. И есть у нас золотой век кинематографии - это советский период. Сейчас какой-то другой кинематограф. <…> И есть опасение, что сейчас искусственный разум заменит нам сценаристов. Искусственный разум может предложить самые невероятные сочетания, но это будет напоминать компьютерную игру», — сказала Бондарчук в беседе с ТАСС.
Режиссер отметила, что в фильмах обязательно должны оставаться душа и путь развития человечества.
«Картина обязательно должна затрагивать душу, чтобы мы плакали и смеялись, чтобы мы могли гордиться нашим народом, потому что нам выпало немало испытаний», — резюмировала собеседница агентства.