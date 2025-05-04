Наталья Бондарчук оценила перспективы ИИ в кинематографе

Искусственный интеллект в перспективе может заменить сценаристов, что сделает фильмы похожими на компьютерную игру. По мнению заслуженной артистки РСФСР режиссера Натальи Бондарчук, это вызывает серьезные опасения.

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«В нашей классической русской литературе есть золотой век: Пушкин, Лермонтов, Толстой, Достоевский. И есть у нас золотой век кинематографии - это советский период. Сейчас какой-то другой кинематограф. <…> И есть опасение, что сейчас искусственный разум заменит нам сценаристов. Искусственный разум может предложить самые невероятные сочетания, но это будет напоминать компьютерную игру», — сказала Бондарчук в беседе с ТАСС.

Режиссер отметила, что в фильмах обязательно должны оставаться душа и путь развития человечества.