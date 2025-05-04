«Мосфильм» представит новый документальный проект о ВОВ

Документальный проект о съемках фильмов о событиях Великой Отечественной войны покажут в эфире канала "Мосфильм". Как сообщили ТАСС в пресс-службе канала, ведущим проекта стал народный артист России Дмитрий Харатьян.

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«Телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая представит специальное эфирное событие - две серии документального проекта "Мосфильм. Навстречу Победе!". Премьера является частью документального цикла "Мосфильм. Золотой век"», — сообщили в пресс-службе.

Проект расскажет о шести знаменитых фильмах "Мосфильма" о Великой Отечественной войне, среди которых "Встреча на Эльбе" (1949 год), "Судьба человека" (1957 год), "Мир входящему" (1961 год), "Весна на Одере" (1967 год), "Щит и меч" (1967 год), "Освобождение" (1968-1972 годы). Съемочная группа проекта работала в Калининградской области, где и были сняты эти фильмы.

«Ведущий проекта, народный артист России Дмитрий Харатьян, и съемочная группа телеканала побывали в Калининграде, Советске, Правдинске, Железнодорожном, Зеленоградске и поселке Морское на Куршской косе. <…> Зрители также узнают, как создавалось великое военное кино и как трудно было "играть в войну"», — уточнили в пресс-службе.

Две серии документального проекта "Мосфильм. Навстречу Победе!" выйдут в эфир 9 мая в 11:50 и 20:30.