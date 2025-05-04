Что известно о новой серии шоу «Титаны»

В прошлом выпуске из борьбы выбыли четверо атлетов. В воскресенье, 4 мая, ТНТ покажет 15-ю серию шоу «Титаны». Искусственный интеллект подготовил для участников проекта новое испытание — оно обещает быть ещё сложнее и серьёзнее.

© Кадр из шоу

Напомним, по итогам прошлого выпуска проект покинули четверо спортсменов. Анна Сидорова, Виталий Лалетин и Дмитрий Яшанькин показали худший результат в испытаниях с полосой препятствий. Кроме того, Алексей Леденёв выбыл из шоу за неспортивное поведение.

Новый выпуск шоу выйдет в 21:30 мск. Посмотреть эфир можно будет на сайте телеканала или на Rutube-канале «Титаны».