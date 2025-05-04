«Победители»: что смотреть по ТВ ко Дню Победы

К 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне каждый телезритель найдет программу для себя по сердцу - телеканалы серьезно подготовились к празднику. В специальном материале, который вышел в "РГ" - Неделе" и есть на нашем сайте, мы рассказывали подробнее, что и где посмотреть. Но в статью поместилось не все - так обширна праздничная программа.

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Важный проект "Победители" запущен специально к празднику на Общественном телевидение России (ОТР). Любой желающий может прислать фотографию и рассказать историю родственника-ветерана, будь то воин или труженик тыла времен Великой Отечественной войны. Семейные фотографии и истории ветеранов, рассказанные их родными и близкими, появятся в праздничном эфире телеканала 9 мая.

Также 9 мая в эфире Общественного телевидения России зрители увидят специальные выпуски программ, художественные и документальные фильмы, музыкальные концерты и прямые включения с торжественных мероприятий из многих регионов нашей страны.

Уже в 09:05 выйдет первый спецвыпуск Информационной программы "ОТРажение. 9 мая".

В прямом эфире зрители присоединятся к празднованию 80-й годовщины Великой Победы вместе в ведущими Ольгой Арслановой и Константином Точилиным, и смогут поздравить с одним из главных российских праздников своих родных и близких, вспомнят своих героев и их подвиги.

Прямая трансляция военного парада в ознаменование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне с сурдопереводом начнется в 10 утра по московскому времени.

После окончания Парада Победы эфир продолжится специальным выпуском программы "ОТРажение. 9 мая" - в 11:00.

Весь день в эфире канала лучшие фильмы, рассказывающие о Великой Отечественной: с 12:15 до 17:00 - многосерийный фильм "Батальоны просят огня" (1985 год); в 17:10 - художественный фильм "На войне как на войне" (1968 год), 18:40 - документальный фильм "Знамя Победы над Берлином водружено!" (1945 год); 19:55 - художественный фильм "В день праздника" (1978 год). А в 22:00 по московскому времени - фильм Владимира Мотыля "Женя, Женечка и "катюша" (1967 год).

Любимые песни военных и послевоенных лет можно будет спеть всей семьей - как у нас принято.

В 19:15 по московскому времени - концертная программа "Дмитрий Хворостовский. "Песни военных лет". Это запись - Дмитрий Хворостовский поет в сопровождении Московского Государственного академического камерного оркестра России под руководством Константина Орбеляна. В 21:20 мск - фильм-концерт "Песни войны" - они прозвучат в исполнении Людмилы Гурченко.

Тем временем

В канун Дня Победы зрители ОТР увидят цикл документальных фильмов советско-американского производства "Неизвестная война", вышедший на киноэкраны в 1978 году. Показ "Неизвестной войны" начнется 4 мая фильмом "Неизвестный солдат" в 20:15.

С 5 по 7 мая фильмы из цикла "Неизвестная война": "Война в воздухе", "Битва на море", "Война в Арктике" - в 20:40. 8 мая - фильм "Битва за Берлин" - в 20:05.