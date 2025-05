Какие товары по «Звездным войнам» ищут россияне

К 4 мая - международному дню "Звёздных войн" - аналитики "Яндекса" выяснили, какие товары по мотивам легендарной саги сегодня ищут россияне.

© Российская Газета

В пресс-службе отечественного поисковика рассказали "РГ", что самыми популярными стали конструкторы, карнавальные костюмы и реплики оружия.

По данным российского IT-гиганта, в 2025 году пользователи интересовались более чем 7,6 тысячами предложений, связанными с персонажами и сюжетами киносаги.

Отмечено, что почти 90% всех запросов приходится на конструкторы. Цены на наборы доходят до 40 тысяч рублей. Кроме них, пользователи часто ищут интерьерные и игровые фигурки персонажей, реплики оружия, настольные игры, украшения, одежду и посуду по мотивам саги. Также востребованы видеоигры и карнавальные костюмы.

Стоимость тематических товаров, связанных со "Звёздными войнами", значительно варьируется. Самые доступные - раскраски, кружки, чехлы и наклейки - стоят от 50 рублей. В верхнем ценовом сегменте - коллекционные куклы: например, ценник на принцессу Лею от Barbie может переваливать за отметку в 100 тысяч рублей.

Среди популярных персонажей франшизы чаще всего в запросах упоминаются Дарт Вейдер, Боба Фетт и Кайло Рен. Для некоторых героев характерны определенные категории товаров: например, каждый десятый запрос о Вейдере или Кайло Рене связан с покупкой костюма или маски. На наряды этих двух персонажей приходится около двух третей всех запросов о костюмах. При этом меч Кайло Рена ищут в два раза чаще, чем его костюм. С такой же частотой пользователи интересуются мечом Люка Скайуокера, однако костюм знаменитого джедая пользователи почти не ищут. Среди запросов о магистре Йоде примерно треть принадлежит фигуркам с этим героем.

Среди необычных запросов в "Поиске" от "Яндекса" встречаются декоративные колпачки на ниппель, фаркопы и кашпо с образами героев.

4 мая поклонники наследия Джорджа Лукаса считают своим праздником из-за созвучия культовой фразы "Да пребудет с тобой сила" (May the force be with you) с обозначением даты May 4th.

Франшиза о Далекой-далекой галактике в настоящее время пребывает не в самой лучшей форме. Последняя номерная часть вышла шесть лет назад, роль Кэтлин Кеннеди в компании Lucasfilm впору назвать руководителем Шрёдингера, фанатов кормят обещаниями про Райана Гослинга за штурвалом Икс-винга, на фоне чего тепло принимаемый "Андор" воспринимается уже исключением из правил.