Кинокритик высказался о «Простоквашино» режиссера Андреасяна

Кинокритик Александр Голубчиков призвал не делать поспешных выводов о новом фильме Сарика Андреасяна «Простоквашино». После выхода трейлера в сети разгорелись бурные обсуждения.

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Голубчиков напомнил, что многие работы российских режиссёров вызывали опасения. Например, трейлер «Домовёнка Кузи» встретил шквал критики: «Это вообще нельзя выпускать!» Однако фильм оказался успешным у зрителей и собрал более миллиарда рублей в прокате. Это выдающийся результат для экранизации не самой популярной книги. Для Сарика Андреасяна это первая картина с таким кассовым сбором. И это семейное кино.

Голубчиков убеждён, что и «Простоквашино» заслуживает шанса. Он призвал зрителей дать фильму шанс, независимо от того, кто его снял. Решение должно оставаться за зрителями.

Так было и с «Чебурашкой». После просмотра трейлера многие возмущались, что зрителям предлагают «чудо-юдо». Но фильм стал самым кассовым в истории отечественного кино.

Трейлер «Простоквашино» вызвал волну критики. Некоторые зрители были недовольны участием Лизы Моряк (жены Сарика Андреасяна) и Павла Прилучного в главных ролях. Другие отметили, что образы актёров выглядят так, будто их создали с помощью искусственного интеллекта. К работам Андреасяна давно есть вопросы.

Голубчиков подчеркнул, что «Простоквашино» — совместный проект ТНТ и «Союзмультфильма». Все изображения, персонажи и другие элементы фильма были согласованы с «Союзмультфильмом», который отвечает за концепцию вселенной мульгероев и их адаптацию для кино.

Он отметил, что восприятие образов — вопрос вкуса и воображения. Если они не совпадают с образами из мультфильма, это не делает фильм плохим. Образы формируются массовой культурой.

«Простоквашино» выйдет в прокат на новогодних каникулах, с 1 января 2026 года. В фильме снялись Иван Охлобыстин, Антон Табаков, Павел Деревянко, Владимир Сычёв, Марина Федункив, Тимур Батрутдинов и другие известные актёры.

Ранее сообщалось, что премьера криминальной драмы «Чужие деньги» по сценарию Минаева пройдет в мае, а также вышел трейлер новой экранизации «Буратино».