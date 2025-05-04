Состоялась премьера фильма о Путине

Документальный фильм о президенте России Владимире Путине, приуроченный к 25-летию его первой инаугурации, вышел в эфир на телеканале «Россия 1». Жители Дальнего Востока увидели премьеру первыми.

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В документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» президент ответил на ключевые вопросы о событиях последних 25 лет и раскрыл ранее неизвестные подробности своей жизни в кремлевской резиденции.

Президент России ответил на вопросы о ситуации на Украине, отметил, что в определенные моменты, как и многие русские люди, ощущает потребность в молитве, и подчеркнул, что не воспринимает себя как политика, определяющего судьбы, а остается частью народа, разделяя с ним общее пространство.

Зарубин ранее публиковал отрывки из вышедшего фильма: так, в рамках интервью Путин рассказал, что просыпается по утрам без будильника. Президент признался, что последние три года часто ночует в Кремле. На кадрах виден и портрет императора Александра III, к которому российский лидер неоднократно выражал уважение, а также белый рояль у окна, библиотека, две спальни и небольшая «домашняя церквушка».

В ходе интервью Владимир Путин также рассказал о своих взаимоотношениях с внуками: он признался, что они могут приходить к нему в Кремль в любое время.