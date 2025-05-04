Военная драма «В списках не значился» возглавит прокат уикенда

По данным ЕАИС, через несколько дней после премьеры 1 мая лента заработала свыше 212 млн рублей. Фильм «В списках не значился» возглавит прокат после первых майских праздников. В кинотеатрах говорят, что в этот период индустрия возлагают надежду лишь на эту ленту. Однако некоторые представители кинотеатров считают, что поддержка военного кино в эти майские праздники может негативно повлиять на кинокассу, но такое решение отражает социальную функцию. ВОЕННЫЙ ФИЛЬМ ОБОГНАЛ БЛОКБАСТЕР Военная драма режиссера Сергея Коротаева по одноименной повести писателя Бориса Васильева «В списках не значился», по прогнозам издания «Бюллетень Кинопрокатчика», возглавит отечественный прокат в уходящие выходные. Премьера фильма состоялась 1 мая, и всего за несколько дней картина сумела заработать, согласно подсчетам Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), 212 млн 274 тысячи 431 рубль. В этот уикенд лидерство военному фильму уступил российский блокбастер «Кракен» с Александром Петровым и Виктором Добронравовым в главных ролях. Лента режиссера Николая Лебедева несколько недель подряд возглавляла прокат. По информации ЕАИС, сейчас сборы картины составляют 661 млн 190 тысяч 684 рубля. Третью строчку занимает комедия с Никитой Кологривым «Сокровища гномов» с показателями всего 74 млн 430 тысяч 831 рубль. При этом тройку лидеров покинул фильм-«миллиардер» «Батя-2. Дед». НАДЕЖДА НА «СПИСКИ» Еще до выхода военной драмы «В списках не значился» на большие экраны председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков в интервью НСН допустил, что в мае зрители охотно пойдут на нее в кино. «В этом году 80 лет Победы, кинотеатры отмечают повышенный интерес даже к старым советским фильмам, которые некоторые прокатывают на бесплатной основе, либо за 80 рублей. С учетом интереса есть надежда, что любой фильм, который выйдет в прокат с 1 по 9 мая, сможет сделать кассу до 500 млн. Самый крупный из военных релизов — "В списках не значился"», - отметил он. В свою очередь член совета АВК Елена Хажинская в беседе с НСН заявила, что в период майских праздников кинотеатры возлагают надежду лишь на эту ленту. Военная драма основана на одноименном произведении 1974 года «В списках не значился». По сюжету 21 июня 1941 года молодой лейтенант Николай Плужников приезжает в Брест, получив назначение на постоянное место службы в Брестскую крепость. Солдата не успевают зачислить в личный состав военнослужащих, а уже в 04:00 часа утра 22 июня начинается война. Молодой лейтенант принимает участие в первом в своей жизни бою, который продлится десять месяцев, даже несмотря на то, что он не значился в списках... Роли в фильме исполнили Владимир Машков, Владислав Миллер, Виталий Егоров, Евгений Миллер и другие. Продюсерами картины выступили Тимур Вайнштейн, Владимир Машков, Александр Жаров. Народный артист России Владимир Машков, сыгравший одну из главных ролей в фильме «В списках не значился», рассказал НСН о связи этой картины с театром Олега Табакова и ее отсылках к героям нашего времени. «Повесть Бориса Васильева "В списках не значился" — это великая повесть, очень честная, правдивая "лейтенантская" проза. Моей мечтой было сделать это произведение в театре, но так получилось, что у нас появилась возможность вместе с моим другом Тимуром Вайнштейном и компанией НТВ сделать кино. В свободное от театра время нашему коллективу — коллектив театра Олега Табакова и театральной школы, удалось снять картину, которая очень важна не только для нас, людей старшего поколения, но и для молодого поколения. Действующие лица этой картины — совсем молодые ребята. Это история о взрослении, о понимании чувства Родины, о любви», - поделился актер. Генпродюсер НТВ Тимур Вайнштейн, который также является одним из продюсеров фильма «В списках не значился», в разговоре со специальным корреспондентом НСН выразил надежду на то, что новая драма Сергея Коротаева привлечет в кинотеатры молодых людей. «Фильмы о войне, если они хорошо сделаны, сделаны правильно и с душой, всегда будут вызывать слезы, сколько бы раз ты их не посмотрел. Момент в нашем фильме, который всегда вызывает у меня слезу, — прощание двух молодых людей, главных героев, когда они понимают, что расстаются навсегда, но оба делают вид, поддерживая друг друга, что обязательно встретятся после войны. Мы понимаем, что они, к сожалению, знают, чем это закончится», - поделился он. ВОЕННОЕ КИНО В ПРАЗДНИКИ В конце апреля издание «Бюллетень кинопрокатчика» писало, что российские кинотеатры планируют отказаться от теневого проката на период с 1 по 15 мая. При этом к началу мая в афише появилось несколько отечественных лент. Так, с 24 апреля на большие экраны вышли военная драма Ивана Харатьяна «Каруза» и фильм Андрея Разенкова «Почтарь» с Александром Петровым. 1 мая вышла драма в «Списках не значился». Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в разговоре с НСН объяснил, что поддержка военного кино в эти майские праздники может негативно повлиять на кинокассу, однако это решение отражает социальную функцию. «Это вопрос не об ожидании результатов, а о некой социальной функции, которую несут кинотеатры. На годовщину Победы и два этих длинных уикенда индустрия приняла решение, что будет показан только контент российский и тот зарубежный, который выпускают официальные правообладатели. Выходит большое военное кино. Это индустриальное решение — саморегулирование, которое показывает, что отрасль в своем уровне зрелости достигла определенных высот, ей не нужно дополнительное государственное регулирование. На кассе это отразится отрицательно, поскольку репертуарное предложение будет более скудным», - подчеркнул он. Ранее Роман Исаев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что с 24 апреля в российский прокат вышли сразу два фильма, сюжет которых разворачивается в период Великой Отечественной войны, но проекты оказались недостаточно масштабными, чтобы заинтересовать широкую аудиторию.