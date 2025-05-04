Стало известно, сколько стоят популярные авто из фильмов

Стоимость таких же автомобилей, как в фильмах "Форсаж", "Бумер" и "Такси", достигает в России 35 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию "Авто.ру".

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Так, по данным сайта, в России есть семь объявлений о продаже Toyota Supra A80 из "Форсажа". На машине этой модели ездил главный герой боевика Брайан О"Коннор в исполнении актера Пола Уокера. Цены на этот автомобиль варьируются от 2,3 млн до 22 млн рублей.

Также сайт сообщил, что по России продаются в общей сложности 108 экземпляров Peugeot 406, на котором ездил Даниель (роль исполнил Сами Насери) в фильме "Такси" - по цене от 100 до 600 тысяч рублей.

Помимо этого, эксперты нашли 39 объявлений о продаже BMW 750 E38 из российского фильма "Бумер". Их цена колеблется от 600 тысяч до 2,7 млн рублей.

Дешевле всего - и одновременно дороже - можно купить ГАЗ-21 "Волгу" из советского фильма "Берегись автомобиля". Эти легендарные машины можно найти по цене от 35 тысяч до 35 млн рублей в зависимости от их технического состояния.

Как отметили эксперты сайта, засветившись в кино, модели этих автомобилей стали настоящими "звездами" и мечтой многих водителей.