Появились новые кадры хоррора «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»

Издание Entertainment Weekly представило новые кадры фильма ужасов «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Премьера фильма состоится 18 июля.

В интервью изданию исполнитель главной роли Фредди Принц мл. рассказал, что в продолжении культового хоррора герои прошлых частей будут более мудрыми и опытными.

Они все были травмированы. Встречаясь с Рэем, вы видите, как случившееся сформировало его в том положении, в котором он сейчас находится. Он любит свой город, не то что все остальные. И он немного более ворчлив из-за того, как мир обращался с ним после произошедшей резни. Так что он через многое прошёл, и я не знаю, справился ли он с этим. Он парень из 90-х, как и я.

«Я знаю, что вы сделали прошлым летом» — это продолжение первых двух частей, которое игнорирует события следующих фильмов серии. По сюжету пятеро друзей случайно становятся виновниками автокатастрофы, в которой погибает человек. Герои скрывают своё преступление, но спустя год маньяк с крюком в руке начинает по очереди их убивать. Друзьям приходится обратиться к выжившим в прошлой резне 1997 года.

© Кадр из фильма

© Кадр из фильма

© Кадр из фильма

В главных ролях также снялись Дженнифер Лав Хьюитт («Сердцеедки»), Чейз Суи Уондерс («Киностудия») и Мэдлин Клайн («Внешние отмели»).