Опубликован трейлер «Савана»

Кино-Панк

Опубликован трейлер нового фантастического триллера Дэвида Кроненберга «Саван», который выйдет в российский прокат 10 июля 2025 года.

Опубликован трейлер фильма «Саван» Дэвида Кроненберга
© Кадр из фильма

Картина расскажет о гениальном изобретателе и бизнесмене, скорбящем по своей покойной жене. В главных ролях Венсан Кассель, Дайан Крюгер и Гай Пирс.

«Саван» – высказывание режиссера, основанное на его личной трагедии. В новом фильме Дэвид Кроненберг создает мир будущего, в котором каждый может взглянуть по ту сторону жизни. Это фильм-рефлексия режиссера на тему утраты, одиночества, памяти, прощания с близкими и преодоления травмы.

Фильмы и сериалы
Дайан Крюгер
Антуан де Сент-Экзюпери
Дэвид Кроненберг
Венсан Кассель
Ричард Гир