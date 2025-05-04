Опубликован трейлер фильма «Саван» Дэвида Кроненберга

Опубликован трейлер нового фантастического триллера Дэвида Кроненберга «Саван», который выйдет в российский прокат 10 июля 2025 года.

© Кадр из фильма

Картина расскажет о гениальном изобретателе и бизнесмене, скорбящем по своей покойной жене. В главных ролях Венсан Кассель, Дайан Крюгер и Гай Пирс.

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«Саван» – высказывание режиссера, основанное на его личной трагедии. В новом фильме Дэвид Кроненберг создает мир будущего, в котором каждый может взглянуть по ту сторону жизни. Это фильм-рефлексия режиссера на тему утраты, одиночества, памяти, прощания с близкими и преодоления травмы.