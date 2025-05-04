Как снимали фильм «В списках не значился»

Знаменитый военный роман Бориса Васильева обрёл новую киножизнь. 1 мая на экраны кинотеатров выходит картина «В списках не значился» (12+).

Одним из продюсеров фильма стал Владимир Машков. С лёгкой руки которого, кстати, в картине появилась песня нижегородского сенатора Александра Вайнберга. Мы выяснили, как создавался фильм.

…21 июня 1941 года. Полный надежд на светлое будущее, молодой лейтенант Коля Плужников прибывает в Брест, чтобы начать службу. Его даже не успевают зачислить в личный состав крепости, когда он принимает первый в своей жизни бой длиною в десять месяцев.

«История зацепила меня с первых строк. Она написана авторским, неповторимым языком Бориса Васильева, лично прошедшего Великую Отечественную войну. Его драматургия, состоящая из подлинных событий, глубоких и честных эмоций, легко переносится на экран, несмотря на, казалось бы, несовременность слова, которым написан первоисточник», – рассказал режиссёр фильма Сергей Коротаев.

В фильме снялись молодые актёры Московского театра Олега Табакова и студенты Театральной школы Олега Табакова под руководством Владимира Машкова. Он и сам сыграл здесь одну из главных ролей. А также выступил генеральным продюсером картины.

«У меня всегда была мечта сделать кино с труппой нашего театра. У артистов нашего театра огромный потенциал, который нужно раскрыть. Мне кажется, что для них это тоже была очень важная, сложная, но необходимая работа», – поделился Владимир Машков.

Для погружения в атмосферу армейских будней перед началом съёмок актёры проходили курс на базе «Военфильма» под Медынью. Там в полевых условиях, без всех современных удобств, они осваивали тактику боя, отрабатывали налёты и знакомились с различным оружием.

Съёмки проходили в два этапа. Первый в Минске и Бресте, а второй – в кинопарке «Москино», где была возведена настоящая Брестская крепость площадью в 42 000 квадратных метров.

Песня сенатора Российской Федерации от Нижегородской области Александра Вайнберга попала в картину благодаря Владимиру Машкову, который услышал творение бывшего музыканта «Любэ» и предложил взять в картину.

«Наверное, это советское воспитание, книги, фильмы, общение с фронтовиками и мысли о предстоящем Дне Победы – всё вместе накопилось и, как говорится, количество перешло в качество. Меня «торкнуло», захотелось высказаться, поделиться переживаниями с соотечественниками. Слава Богу, я сразу услышал и музыку, и текст, словно через меня кто-то передавал что-то важное, что взволновало и меня самого», – поделился Александр Вайнберг.

В фильме он исполняет песню вместе с бывшим коллегой по «Любэ» Николаем Расторгуевым и SHAMANом.