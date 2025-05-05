Какое кино снимали в 1943 году

Когда грохочут пушки, музы молчат - приписанная Цицерону максима на самом деле стопроцентная ложь: в годы больших бедствий именно искусство приходило людям на помощь. Именно такие времена испытывали человека на человечность, давая художникам бесценный материал для осмысления - кто мы на самом деле.

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В канун юбилея Победы поговорим о кино военных лет. Кино, которое вместе со всей страной воевало, вселяя уверенность в свои силы.

Какое кино снимала страна в годы Великой Отечественной войны

Кино 1941 года: Разговаривая на лаконичном языке новелл и вселяя уверенность в победе.

Кино 1942 года: Отражая в фильмах эпоху и фиксируя состояние душ.

Кино 1943 года: Выражая чувства разлученных и возвращая людям человеческое

Кино первых лет войны знало три чувства: горечь отступления, веру в то, что "Вернемся!", и всеобъемлющую ненависть к захватчикам. Солдаты в фильмах обязательно пели - песня символизировала Родину. Среди героев обязательно был седоусый ветеран, старик наподобие деда Щукаря - с хитрой усмешкой, острый на язык, воплощающий в себе славу России как неприступной крепости.

В фильме Фридриха Эрмлера по сценарию Алексея Каплера "Она защищает Родину" был даже использован прием немого кино с объясняющими действие титрами.

И хохочущая Прасковья (Вера Марецкая), мчащаяся на санках по снежной пелене, - оттуда, из эпохи Великого Немого. И счастливые пейзане на полях. Героиня картины - и трактористка, и хохотунья, и мать, и жена - в первых сценах сплошные объятия, материнские поцелуи и тисканья. Потом полетели вражеские самолеты - началось Нашествие.

Война в этих фильмах трактуется прежде всего как огромная народная беда. Скорбь и отчаяние рождают ненависть и жажду отомстить. Вот главное чувство, возникающее при просмотре. Фильмы точно попадали в главное настроение времени: мщение!

Война может разрушать города, но она бессильна перед любовью. Такое сознание тогда было нужнее всего людям.

По сюжету Прасковья в один день теряет любимого мужа, на ее глазах от рук оккупантов гибнет трехлетний сын, она, обессилевшая, тенью плетется в родную деревню. Марецкая в одном кадре с поразительной силой передает, как взамен убитому счастью мирной жизни в фигуре этой потерявшей все женщины, словно из пепла, встает смертоносная машина мести. И как вскипает ненависть к пришлым, как уже не различаешь в них людей, а только зверей. И как звереют подхлестываемые ненавистью люди с обеих сторон фронта: на войне другая мораль и другие законы.

Но возникла и новая тема: жди меня. Об этом пела на фронтах Клавдия Шульженко: "Письма твои получая, слышу я голос родной...". Об этом написал Константин Симонов свое бессмертное "Жди меня". Об этом - одноименный фильм Бориса Иванова и Александра Столпера, который и сегодня невозможно смотреть без слез.

Там почти нет сцен боев, там просто ждут ушедшего на фронт любимого. Ждут, несмотря на дурные вести, на верные свидетельства о том, что - погиб. Упрямо верят: вернется. Валентина Серова здесь сыграла свою величайшую по смыслам роль. И когда в финале герой возвращается домой, ее тихий упрек ему врезается в память на всю жизнь: "Как долго тебя не было!"

Этот фильм выражал чувства миллионов женщин и мужчин, разлученных войной. Как послевоенная "Баллада о солдате" или "Летят журавли", он говорил о том, что война может разрушать города, но она бессильна перед главным из человеческих чувств - любовью. Обобщенные понятия долга, верности Родине и ненависти к врагу здесь сменились сшибкой двух вполне конкретных судеб, которые не удалось убить - любовь делает их нерасторжимыми, вечными, перед нею бессильна сама смерть.

Вот это сознание, вероятно, было тогда нужнее всего - фильм оказался бессмертным.

Ненависть и месть, главные темы кино первых военных лет, теперь уступали место темам верной дружбы - человеку возвращалось человеческое. Как и "Жди меня", до сих пор жив немудреный, кажется, фильм "Два бойца", где Саша с Уралмаша был неразлейвода с одесситом Аркадием. Раздор в их дружбу внесла манера одессита беззлобно подтрунивать над обстоятельным Сашей, и особенно когда Аркаша "распушил хвост" перед любимой девушкой Саши. Но когда пришел последний и решительный бой с врагом, дружба, конечно, взяла верх.

Фильм сразу стал бешено популярным: без нажима и пафоса он говорил о вещах, близких каждому. В нем был юмор, актеры Марк Бернес и Борис Андреев были всеми любимы, песни Никиты Богословского "Темная ночь" и "Шаланды, полные кефали" сразу пошли в народ - кино с лихвой возвращало уставшему зрителю позитивные чувства. Это было время, когда хорошие песни рождались в кинофильмах и с экрана шагали в жизнь.