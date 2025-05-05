Завершились съемки сериала о майоре Громе

В столичном кинокластере завершились съемки сериала по франшизе «Майор Гром». Проект расширит истории основных героев и расскажет о борце с криминалом и его врагах. Площадки «Москино» позволили воссоздать квартиру Грома, палату Разумовского и улицы Санкт-Петербурга.

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«Это масштабный проект, для съемок которого требовались не только натурные площадки, но и большие павильоны для возведения декораций. В "Москино" мы нашли большие павильоны, идеально подходящие для реализации наших творческих замыслов», — рассказал руководитель «Плюс Студии» и продюсер Михаил Китаев.

Главные роли исполнили актеры Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Константин Хабенский, Дмитрий Чеботарев, Сергей Горошко и другие. Премьера сериала состоится на «Кинопоиске» в текущем году, передает официальный сайт мэра Москвы.

Первый показ исторической реконструкции «Победа! Знамя над Рейхстагом» состоялся в кинопарке «Москино» 1 мая. В ней поучаствовали артисты Сергей Маховиков, Алексей Колган, Иван Замотаев и многие другие. В 10 эпизодах покажут судьбы бойцов, которые смогли дойти до Рейхстага, ведь именно они до последнего сражались с фашистами.