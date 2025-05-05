Пошлины Трампа на иностранные фильмы назвали бредом

Кинокритик Давид Шнейдеров заявил НСН, что пошлины Трампа в 100% не помогут вернуть европейское кино в Россию.

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Пошлины Дональда Трампа на иностранные фильмы могут помешать американским режиссерам снимать кино в Европе «дешевле», если такие работы будут признаны импортными, заявил НСН кинокритик Давид Шнейдеров.

Президент США Дональд Трамп поручил ввести 100-процентную пошлину на все фильмы, производимые за рубежом и импортируемые в Соединенные Штаты. По его мнению, которое он высказал на странице в соцсети Truth Social, Голливуд «опустошается» и сталкивается с серьезными проблемами, которые можно рассматривать как угрозу национальной безопасности страны. Он уточнил, что «другие страны предлагают всевозможные стимулы, чтобы увести режиссеров и студии из США». Шнейдеров назвал это поручение «бредом», отметив, что нет четких критериев «импортного» кино.

«Режиссер не играет роли вообще, национальная его принадлежность не так важна, важно финансирование, кто финансирует фильм. Например, фильм "Хатико" чей? Там основа японская, главный герой – американец, а режиссер – исландец. Или "Особо опасен" с Анджелиной Джоли, где режиссер российский – Тимур Бекмамбетов. Чье это кино? Трамп с присущей ему "умственной элегантностью" лезет в то, в чем ничего не понимает. Это просто бред, который вводит в ступор. Если американский режиссер снял кино в Европе, это будет честью для Европы, но кино при таких ограничениях пройдет только в Европе. Как отличить фильм импортный от неимпортного? Это бред», – пояснил он.

По его словам, Америка и так не очень активно закупает европейские фильмы, а американские режиссеры снимают в других странах лишь в попытке сэкономить.

«Америка и так не очень закупает иностранные фильмы. Они воспитали своих зрителей, чтобы они смотрели национальное кино. По сравнению с американским прокатом сборы зарубежных фильмов ничтожны. В Америке в год снимают около 900 фильмов, они обеспечивают себя собственным продуктом. Европейские фильмы не идут таким широким прокатом. Любая европейская страна почтет за честь пригласить Майкла Бэя, Стивена Спилберга и так далее, но не у каждой страны хватит денег. У Спилберга жизнь, например, застрахована на три с половиной биллиона долларов. У них просто не хватит денег оплатить ему страховку. Зачем Спилбергу ехать в Европу, если он получает все в Америке? Американцы снимают в Европе, если там дешевле. Кино – это бизнес, он не имеет отношения к патриотизму. Поэтому американские режиссеры часто снимают боевики и приключения в Европе», – рассказал кинокритик.

Также Шнейдеров объяснил, почему пошлины Трампа не помогут вернуть европейское кино в Россию.

«При этом европейские студии еще больше поглощены политикой, чем американские. Идут закулисные разговоры о возращении "американцев" в Россию, европейские студии вряд ли пойдут в Россию, даже с учетом пошлин Трампа. Европейские фильмы в России смотрят хуже, чем продукцию Голливуда. Поэтому принципиально ситуация не изменится», – заключил собеседник НСН.

Полноценное возвращение Голливуда, которое вряд ли произойдет в ближайшее время, никак не «подвинет» российский контент, потому что за последнее время в России стали выпускать очень сильные и качественные фильмы, рассказал ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».