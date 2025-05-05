Трамп заявил о «смерти Голливуда»‎

Американская киноиндустрия умирает, а Голливуд опустошается. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

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«Киноиндустрия в Америке умирает очень быстрой смертью … Голливуд и многие другие районы в США опустошаются», — написал глава Белого дома.

По словам Трампа, другие страны предлагают всевозможные стимулы, чтобы увести американских режиссеров и студии из Соединенных Штатов, что является "национальной угрозой" стране. При этом американский лидер не уточнил, какие именно страны имеет в виду.

В этой связи президент США дал поручение министерству торговли немедленно начать процесс введения 100-процентной пошлины на все фильмы, поступающие в страну.

При этом ранее отмечалось, что американские кинокомпании из-за политики президента США Дональда Трампа перестали продвигать инклюзивность и теперь делают ставку на семейные ценности, несмотря на традиционную поддержку Голливудом демократов и либеральных идей.