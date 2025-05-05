Губерниев объяснил провал фильма о Родниной

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев объяснил, почему, на его взгляд, не оправдал ожиданий прокатчиков фильм «Роднина», рассказывающий о судьбе трёхкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию. Ориентировочный бюджет картины составил 425 миллионов рублей, при это она собрала всего лишь около 205 миллионов, а в первый уикенд выхода на экраны заняла только четвёртое место даже не новым фильмам.

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По мнению Губерниева, всё дел в том, что россияне в нынешних непростых условиях мало интересуются как спортивным кино, так и тематикой спорта в целом. При этом комментатор подчеркнул, что Роднину по праву можно причислить к символам как отечественного, так и мирового спорта.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Дмитрий Губерниев выразил надежду на неплохой прокат фильма «Финвал», который рассказывает об исторической победе сборной России по волейболу на XXX Олимпийских играх в Лондоне в августе 2012 года. Картина выйдет в прокат 8 мая.