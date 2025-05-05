Кинотеатры оценили успех фильма «В списках не значился»

Военная драма «В списках не значился» в первые выходные после премьеры возглавила российский кинопрокат, преодолев планку в 235 миллионов рублей, однако кинотеатры ожидали иных цифр, рассказал НСН Роман Исаев.

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Кинотеатры ожидали, что плохая погода и громкая премьера помогут заработать кассу, сопоставимую с показателями прошлых лет, когда в прокат выходила крупная зарубежная новинка, однако по итогу первых майских праздников наблюдаются скромные сборы. Об этом в разговоре с НСН заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

Военная драма «В списках не значился» с Владимиром Машковым возглавила российский кинопрокат по итогу минувших выходных (1-4 мая). По данным ЕАИС Фонда кино, за первые четыре дня после премьеры картина заработала 235,3 миллиона рублей. На втором месте расположился фильм «Кракен» (223,3 миллиона рублей), тройку лидеров замыкает проект «Батя 2. Дед» (104 миллиона рублей). По словам Исаева, кинотеатры ожидали больших сборов от лидера кинопроката.

«Восторгов цифры первого майского уикенда не вызывают, показатели умеренно хорошие. Лидером стала крупная большая военная новинка, картина за уикенд смогла преодолеть отметку в 200 миллионов рублей. Индустрии хотелось бы большего, потому что этот уикенд традиционно собирал существенно иную кассу, если в начале мая выходили крупные зарубежные новинки. В этому году погода помогла, однако в преддверии юбилея годовщины Победы в Великой Отечественной войне хотелось бы видеть более высокие цифры посещаемости и кассовых сборов от основного игрока на эти два уикенда», — заявил он.

Как добавил собеседник НСН, большинство релизов, представленных в кинотеатрах, за первые майские праздники смогли освоить лишь небольшую кассу.

«Сейчас мы имеем, что имеем. Наблюдаем достаточно хорошую динамику работы "Кракена", что радует. Картина раскачалась, люди на нее идут. Также продолжает собирать "Батя 2" и идет к своей следующей планке в 1,5 миллиарда. Остальные фильмы показали себя скромно», — пояснил Исаев.

Ранее сообщалось, что с 1 по 15 мая кинотеатры планируют отказаться от теневого проката. Весной 2024 году в России уже отказывались от параллельного проката почти на месяц, с 18 апреля по 12 мая. Тогда, по данным СМИ, в период длинных майских выходных посещаемость заметно снизилась по сравнению с прошлым годом, передает «Радиоточка НСН».